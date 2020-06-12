МЧС: даже мертвая змея опасна

В регионе обитает не только безобидный амурский полоз, но и ядовитые змеи – щитомордники и гадюки. Спасатели предупреждают: при встрече со змеей ее нельзя трогать, преследовать, пытаться поймать или взять в руки, к любой змее надо относиться как к ядовитой. У ядовитых опасны как взрослые особи, так и только что вылупившиеся из яйца детеныши.

Змеи боятся человека и никогда не нападают на него без причины, они кусают человека только в случае самозащиты. Прежде чем напасть, змея принимает угрожающую позу: щитомордник трясет кончиком хвоста, гадюка сворачивается «тарелочкой», зигзагообразно выгибает переднюю часть тела и сильно шипит. Если змея приняла позу угрозы и нападения, человеку лучше немедленно отступить, не делать резких движений, не выставлять вперед руку или ногу, не поворачиваться к ней спиной. Чаще всего змеи кусают человека за руку или ногу, как это случилось с мужчиной в Кантон-Коммуне.

«Я фундамент под забор заливал, нагнулся за лопатой и вот получил, так сказать. Она меня прям в кончик пальца цапнула, я стал кровь из пальца выдавливать, где-то полчаса ходил ее давил. Самочувствие не ухудшалось, температура не поднималась. Наверное, потому что стал сразу кровь выдавливать, да и в пальце таких кровеносных сосудов больших нет. Единственное, у меня кончик пальца немного онемел, ореол вокруг укуса появился. Испугался, конечно, но к врачу обращаться не стал», – поделился амурчанин.

Предельную осторожность нужно соблюдать при обращении с мертвой змеей. Случайный укол ядовитым зубом может привести к отравлению. Длина ядовитых зубов достигает 1 сантиметра. Характерным признаком укуса ядовитой змеи являются две кровоточащие ранки на месте укуса - это следы ядовитых зубов.

Укус ядовитой змеи всегда чрезвычайно опасен. Яд может вызвать серьезное отравление или даже смерть человека. Особенно тяжело переносят укусы ядовитых змей дети, предупреждает МЧС.

Если через 15-20 минут после укуса у человека нет боли и отека, не болит голова, нет чувства сухости во рту, отсутствует тошнота, не повышается температура тела, нормально работают все функциональные системы – значит яда в организме нет, но даже в этом случае пострадавшему следует обратиться за медицинской помощью.

Специалисты рекомендуют жителям области при встрече со змеей обратиться за помощью к спасателям. В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо позвонить по номеру 101 - он действует для всех операторов мобильной связи, или 112 - это единый телефон вызова экстренных оперативных служб.