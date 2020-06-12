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Главврач Амурского ГПЗ: благодаря своевременным действиям ситуация под контролем

Главврач Амурского ГПЗ: благодаря своевременным действиям ситуация под контролем

Главный врач проекта строительства Амурского ГПЗ, профессор, доктор медицинских наук Александр Гребенюк (ООО «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА») рассказал о медицинской инфраструктуре проекта, создаваемой в профилактических целях.

Для обеспечения медицинских мероприятий ранее на проекте были развернуты и оборудованы специальные места для изоляции и обсервации вновь прибывающих и контактных лиц. Созданы пять обсерваторов на 620 мест в вахтовых городках Амурского ГПЗ, дополнительно обсерваторы организованы в трёх санаториях, летнем лагере, трёх общежитиях в радиусе 200 километров от площадки ГПЗ. Переоборудован под обсерватор для бессимптомных носителей с положительным диагнозом бывший военный госпиталь в Свободном на 100 коек. Совместно с СОГАЗ подготовлен эвако-сортировочный инфекционный госпиталь на 88 коек с современным медицинским оборудованием рядом со строительной площадкой.

Общая численность медработников, задействованных на проекте, превысила 80 человек. Основная задача медицинского персонала – проведение витаминизации подрядного персонала, плановых осмотров, обследование состояния здоровья сотрудников, а также оказание квалифицированного лечения по самым актуальным на сегодняшний день протоколам Минздрава в случае возникновения или обострения любых заболеваний, в том числе инфицирования коронавирусом нового типа. Кроме того, на Амурском ГПЗ создан запас в виде более 10 тонн медикаментов и средств индивидуальной защиты для врачей.

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#газ #коронавирус #медицина

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