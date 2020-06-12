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Амурские семьи могут подать заявления на выплату 5 и 10 тысяч рублей

Амурские семьи могут подать заявления на выплату 5 и 10 тысяч рублей
Фото: ussurmedia.ru

14 июня в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Зее, Тынде, Райчихинске и Завитинске Пенсионный фонд будет принимать заявления от семей, которые еще не подали заявления на выплату 5 и 10 тысяч рублей. Выплата введена на период пандемии. Подать их можно через портал госуслуг и при личном обращении.

Клиентские службы будут работать по обычному графику — с 8 до 17 часов. Обращаться для подачи этих заявлений можно без предварительной записи. Прийти могут и те, кто уже записался на другие дни.

«Длинные выходные — отличная возможность для амурчан подать заявление, так как найти время в рабочий день не всегда возможно, — рассказала руководитель отдела организации работы клиентских служб амурского ОПФР Ирина Баклан. — На данный момент с заявлениями на единовременную выплату в 10 тысяч рублей уже обратилось 85 500 амурских семей, выплаты осуществлены на 114 000 детей, что составляет 80 % от общего количества детей, проживающих на территории области в возрасте от 3 до 16 лет. По 5 000 получили за три месяца 24 000 амурских семей. Ожидаем еще около 2 000 заявлений». Обратиться за выплатой можно через портал госуслуг, а также лично в клиентских службах ПФР до 1 октября 2020 года.

Для заполнения заявлений на выплаты в 5 и 10 тысяч понадобятся:

  1. – паспорт заявителя;
  2. – свидетельство о рождении каждого ребенка, на которого предусмотрены выплаты;
  3. – реквизиты банковского счета заявителя. Их можно посмотреть в интернет-банке. Нужен 20-значный номер личного счета (не номер карты), БИК и номер корреспондентского счета.

При посещении клиентской службы необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие меры безопасности, сообщается в инстаграм-аккаунте отделения.

О том, какие выплаты и каким семьям положены в период пандемии коронавируса, можно узнать из подробной памятки Амур.инфо.

Также на второй неделе июня в Амурской области начались выплаты малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, этим занимаются управления социальной защиты населения региона.

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#дети #коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    38 минут назад

    гуляй рванина

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