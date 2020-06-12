Амурский журналист «из медицины»: человеку для здоровья нужно в сутки 17 минут смеха

Член Союза журналистов России, главный редактор газеты «Амурская медицина» Амурской государственной медицинской академии Вера Кохно выпустила книгу «Веселые истории Благовещенска». Издание проиллюстрировали люди, борющиеся с онкологией.

Идея издать книгу родилась в Амурской региональной общественной организации поддержки онкологических больных и профилактики онкологических заболеваний «Навстречу жизни».

«Сегодня, к большому сожалению, в нашей действительности нелегко найти повод для радости, оптимизма, хорошего настроения, - говорит руководитель движения «Навстречу жизни», доцент кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии с курсом онкологии Амурской медицинской академии Ольга Мажарова. - Стрессы – глобальная проблема нашего времени. Они наносят огромный вред здоровью человека и являются причиной многих тяжких заболеваний, в том числе онкологических. Учеными давно доказано, что противостоять стрессовым состояниям могут не только лекарственные препараты, но и положительные эмоции. Смех и юмор помогают избавиться от грусти и печали, избежать заболеваний, спровоцированных негативом и стрессом. Вот мы и решили с помощью этой книги попытаться отвлечь ее читателей от грустных мыслей, настроить на позитив и поднять настроение».

Издать книгу «Веселые истории Благовещенска» тиражом 200 экземпляров удалось благодаря средствам муниципального гранта в сфере культуры и искусства города Благовещенска в номинации «Благовещенск - столица Приамурья», который выиграл проект движения.

Автор историй - журналист Вера Кохно. Эти смешные, забавные, порой анекдотичные истории она записывала на протяжении многих лет. Они - про жизнь горожан на рубеже XX-XXI веков.

Самодеятельные художники движения «Навстречу жизни» рискнули эти истории проиллюстрировать, чтобы усилить их юморной эффект. В процессе работы над рисунками им самим было смешно и весело, они забывали о своих неурядицах, проблемах.

«Учеными подсчитано, что человеку в сутки необходимо смеяться минимум 17 минут: это не только сохраняет здоровье, но и продлевает жизнь, - говорят участники проекта. - В книге «Веселые истории Благовещенска» 120 страниц, на прочтение одной уходит в среднем одна минута. Так что 120 минут добрых эмоций и хорошего настроения мы вам гарантируем!»

Как сообщает пресс-служба управления культуры администрации Благовещенска, муниципальная информационная библиотечная система получила 200 экземпляров книги Веры Кохно, а также 200 экземпляров сборника «Памяти солёная волна» Станислава Сахончика.

Сборник «Памяти солёная волна» содержит около 75 произведений. Он посвящён амурчанам-участникам различных войн – от Великой Отечественной до эфиопско-эритрейской войны 1990–1991 годов, когда советские моряки в условиях морской блокады и под постоянными обстрелами защищали советскую военно-морскую базу на острове Нокра. Также в книге содержатся истории из жизни военных – эти рассказы написаны в жанре иронической прозы.

Книги в ближайшее время появятся в библиотеках.