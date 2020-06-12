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Первые лица Амурской области и Благовещенска поздравили граждан с Днем России

Первые лица Амурской области и Благовещенска поздравили граждан с Днем России
Фото: pixabay.com

В пятницу, 12 июня, отмечается День России. С этим праздником граждан поздравили первые лица Амурской области и Благовещенска – Василий Орлов, Вячеслав Логинов и Валентина Калита.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с главным государственным праздником, Днем России. 12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете нашей страны, началась ее новейшая история, основанная на гражданских свободах и верховенстве закона. Этот праздник символизирует нашу гордость историей и богатой культурой страны, сплоченность россиян разных национальностей и конфессий. В Амурской области насчитывается более 100 национальностей, и все мы живем в мире, вместе развиваем Приамурье, трудимся на благо России. Сегодня Амурская область – регион с уникальными перспективами и большим потенциалом, меняется структура экономики, меняется облик наших городов и сел, меняется жизнь людей. И все эти перемены происходят при участии и активной поддержке каждого из вас. Мощь России – в ее единстве. Жить в согласии и честно работать – вот залог процветания нашей Родины. От всей души желаю мира, добра и благополучия каждой семье. С праздником вас, с Днем России!» – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов. Видео с его поздравлением опубликовано в Инстаграме.

«Уважаемые амурчане! Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников – Днем России! Мы с вами живем в уникальной стране, самой большой в мире по площади и самой многообразной по количеству культур и религий. Но независимо от национальности и вероисповедания мы все называем ее своей Родиной. Именно единство, чувство сплоченности и неразрывная связь народов всегда были и будут основой успешного развития России. История никогда не писалась просто. И сегодня мы с вами создаем ее новые страницы. Я уверен, что сообща, помогая друг другу, мы преодолеем любые вызовы, выстоим перед всеми трудностями и решим даже самые сложные задачи. В День России от имени депутатов законодательного собрания и от себя лично хочу пожелать всем вам мира, добра и благополучия. Пусть скорее в ваши дома вернутся и больше никогда их не покидают спокойствие и уверенность в завтрашнем дне!» – сказал председатель Законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов. Текст с его поздравлением опубликован на сайте амурского заксобрания.

«Уважаемые благовещенцы! Примите поздравления с государственным праздником – Днем России! 12 июня наша страна отмечает День России – праздник, символизирующий национальное единство, свободу и независимость российского государства. Многие поколения россиян своим самоотверженным трудом, волей, талантом и вдохновением создавали великую державу, приумножали ее культурный, духовный потенциал, защищали от врагов. Уверена, сегодня успех, благополучие и процветание всей России, каждого города, каждого населенного пункта в наших руках! Именно от нас, россиян, зависит будущее великой страны! В этот праздник желаю всем благовещенцам здоровья, радости, счастья, новых достижений на благо родного края, на благо России!» – сказала мэр Благовещенска Валентина Калита. Текст с ее поздравлением опубликован на сайте администрации областного центра.

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#городская власть #губернатор #заксобрание #праздники

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Комментарии
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  • Эйяфьядлайёкюдль

    Эйяфьядлайёкюдль
    1 час назад

    никогда не понимал смысл этого праздника

  • Гефест

    Гефест
    1 час назад

    Эйяфьядлайёкюдльникогда не понимал смысл этого праздника


    Если немного углубиться в 90е и почитать на англоязычных сайтах или даже посмотреть ютуб, там всё описывается, "от чего и почему". Праздник этот нам "создали" пиндосы, они победили в холодной войне, точнее не в войне, а с помощью предателей в руководстве страны, развалили СССР, из республик сделали колониальные государства, с подконтрольными им правительствами и приурочили подписание итоговых документов по России ко дню рождения Дж. Буша старшего, как символический подарок.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    56 минут назад

    Да, сегодня день рождения Дж. Буша-старшего. Занимательно.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    55 минут назад

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    30 минут назад



    Это праздник этого чертилы и его семейки, пусть празднуют взахлеб! А меня не купишь на эту лицемерную пропаганду. Им богатства всей страны достались, а остальным буржуазное ярмо на шею и в рот вставили то чем они гордятся перед народом - 40 сортов колбасы не из мяса.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    5 минут назад

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