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В Благовещенске попало на видео нарушение ПДД маршрутным автобусом

В Благовещенске попало на видео нарушение ПДД маршрутным автобусом
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске, рядом с ТЦ «Флагман». В кадр попало нарушение ПДД водителем маршрутного автобуса.

Автобус повернул на перекрестке налево – при том, что с его полосы возможен только проезд прямо, об этом говорит соответствующий дорожный знак.

«Им пора мигалки со спецсигналами выдавать», – шутят пользователи. Они задаются вопросом, что было бы, если бы водитель автомобиля, из которого велась съемка, не поворачивал, а двигался прямо.

Видео: instagram.com/autoroad.blg

Просмотров всего: 415

#автохам #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Да все так делают. Нет контроля.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Прикрутите камеру на пешеходном переходе в районе ярмарки и будет вам щасте наловить нарушений ПДД не только автобусниками.

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