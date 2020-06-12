В Благовещенске попало на видео нарушение ПДД маршрутным автобусом

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске, рядом с ТЦ «Флагман». В кадр попало нарушение ПДД водителем маршрутного автобуса.

Автобус повернул на перекрестке налево – при том, что с его полосы возможен только проезд прямо, об этом говорит соответствующий дорожный знак.

«Им пора мигалки со спецсигналами выдавать», – шутят пользователи. Они задаются вопросом, что было бы, если бы водитель автомобиля, из которого велась съемка, не поворачивал, а двигался прямо.

Видео: instagram.com/autoroad.blg