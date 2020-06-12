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Приамурье заняло 2 место по росту количества выявленных заболевших COVID-19 в ДФО

Приамурье заняло 2 место по росту количества выявленных заболевших COVID-19 в ДФО
Фото: pixabay.com

В Амурской области количество выявленных заболевших COVID-19 с 5 по 11 июня выросло в 1,5 раза. По сравнению с прошлой неделей показатель увеличился на 0,1. Среди регионов ДФО Приамурье по росту количества случаев коронавируса оказалось на втором месте.

Такие данные приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Кроме того, в 1,5 раза количество выявленных зараженных за последнюю неделю выросло в Магаданской области. А в Сахалинской области количество выявленных случаев COVID-19 увеличилось в 1,8 раза.

В целом по Дальневосточному федеральному округу подтвержденные случаи коронавирусной инфекции увеличились в 1,3 раза. В других регионах страны показатель немного ниже, количество выявленных зараженных выросло в 1,1 раза. По сравнению прошлым аналогичным периодом показатель ДФО остался неизменными, а показатель на остальных территориях РФ уменьшился на 0,1.

На сегодняшний день в России насчитывается более 500 тысяч случаев заболевания COVID-19. Это третье место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на втором месте – Бразилия. Первое место по заболеваемости занимает США – 2 003 930 человек. После России по количеству выявленных случаев – Великобритания, Индия и Испания.

Инфографика: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

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#Дальний Восток #коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    33 минуты назад

    выпустили вирус из под контроля

  • амурская алена

    амурская алена
    15 минут назад

    В Забайкальский край приехали на помощь медики из Москвы,хотя у них показатель ниже,пора к нам на помощь,и дезинфекцию по всему городу делать,а не только набережную,надо предупреждать распространения вируса.

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