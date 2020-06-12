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Первая партия оборудования для «Ангары» отправляется на Восточный

Первая партия оборудования для «Ангары» отправляется на Восточный

В Северодвинске завершены строительство и испытания нового пускового стола КРК «Ангара». В июле его погрузят на судно «Баренц» и доставят на Восточный по Северному морскому пути.

Первые, некрупногабаритные секции стартового стола под «Ангару» отправляют на днях. Эта часть оборудования, в силу относительно небольших размеров, транспортируется на космодром Восточный железной дорогой. Всего для перевозки некрупных частей пускового стола будет задействовано порядка 40 единиц железнодорожного транспорта.

В июле по Северному морскому пути на Восточный отправятся крупногабаритные составные части пускового стола под «Ангару», а также корпуса вакуумной установки. Решение переправить пусковой стол и специальное оборудование для нового стартового комплекса по воде было принято впервые, и все расчеты показали его эффективность.

«Мы решили попробовать наш северный морской путь, и это оказалось более логично, более замкнуто, тем более мы имеем всю инфраструктуру для приема грузов на реке Зея», – отмечает генеральный директор АО «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков.

Стартовав в Северодвинске, гигантский пусковой стол массой более 2 000 тонн последует на судне через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, Баренцево и Охотское моря и войдет в порт Советская Гавань. Там многотонную конструкцию перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на Восточный. Планируется, что стартовый комплекс доберется до космодрома к первым числам сентября, сообщает сайт ЦЭНКИ.

Первый старт РН «Ангара» намечен на 2023 год, а уже в 2025 году «Ангара-5» впервые выведет на орбиту пилотируемый корабль.

Фото: russian.space

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#космодром

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