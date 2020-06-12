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Выбор читателей за 11 июня

Выбор читателей за 11 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 11 июня.

Плюс 38: наибольший прирост заболевших COVID-19 – в Благовещенске и Михайловском районе

На 11 июня в Амурской области подтверждено 38 новых случаев COVID-19. Темп прироста за последние сутки – 4,6 %.

В Амурской области большинство контактных с коронавирусными живет в Благовещенске и Свободном

В Амурской области за сутки выросло общее количество контактных лиц с заболевшими COVID-19. По последним оперативным данным, таких 2 038 человек. В среду их было 1 996. В Благовещенске – 720 контактных, в Свободном – 572. Они находятся под медицинским наблюдением, у них взяты анализы, проводятся лабораторные обследования.

Зоозащитница Благовещенска: давайте я принародно открою вольеры и распущу собак (фото,видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» вновь поступила жалоба от владельца гаражного комплекса по адресу: Новотроицкое шоссе 10. Собственник обвиняет зоозащитницу Людмилу Попову в незаконной организации приюта, в котором содержатся 25 собак.

Амурские синоптики предупредили о граде, сильных дождях и ветре в выходные

13-14 июня из-за влияния систем атмосферных фронтов южного циклона на территории Амурской области будет наблюдаться неустойчивый характер погоды. Об этом заявили синоптики.

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#Обзор #интернет #СМИ

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