Выбор читателей за 11 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 11 июня.

На 11 июня в Амурской области подтверждено 38 новых случаев COVID-19. Темп прироста за последние сутки – 4,6 %.

В Амурской области за сутки выросло общее количество контактных лиц с заболевшими COVID-19. По последним оперативным данным, таких 2 038 человек. В среду их было 1 996. В Благовещенске – 720 контактных, в Свободном – 572. Они находятся под медицинским наблюдением, у них взяты анализы, проводятся лабораторные обследования.

В редакцию ИА «Амур.инфо» вновь поступила жалоба от владельца гаражного комплекса по адресу: Новотроицкое шоссе 10. Собственник обвиняет зоозащитницу Людмилу Попову в незаконной организации приюта, в котором содержатся 25 собак.

13-14 июня из-за влияния систем атмосферных фронтов южного циклона на территории Амурской области будет наблюдаться неустойчивый характер погоды. Об этом заявили синоптики.