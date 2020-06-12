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Жители Хэйхэ в честь Дня России участвовали в благовещенском флешмобе

Жители Хэйхэ в честь Дня России участвовали в благовещенском флешмобе
Фото: admblag.ru

В Китае решили поучаствовать в благовещенском общегородском флешмобе «Пою, читаю о России». Акция посвящена празднованию Дня России. Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно прочесть стихи или спеть песню, снять свое выступление на видео и выложить его в Инстаграм с хештегом #мыроссия.

К флешмобу присоединились и жители Хэйхэ. Видео их выступления в адрес администрации Благовещенска направило народное правительство города Хэйхэ.

Дети – Ван Чэнжань, Хоу Яо, Лю Юйхэн – прочли стихотворения на русском языке. В том числе прозвучали произведения Пушкина «Я вас любил», «Уж небо осенью дышало». Взрослые исполнители – Юй Давэй и Хань Юйцзя – исполнили песню «Подмосковные вечера».

Во флешмобе активно участвуют и благовещенцы. В частности, произведения о России читают и поют представители благовещенской «Ассоциации пожилых людей» и городских органов общественной самодеятельности, пишет пресс-служба администрации областного центра.

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#Китай #праздники

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