Гороскоп 12 июня: Стрельцам не стоит нервничать, а Скорпионам нужен отдых на природе

Восход Солнца: 04:18

Заход Солнца: 20:40

Солнце в Близнецах.

Овен. День неблагоприятный для занятий магией. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы. Вероятны неприятности или финансовые потери. Неприятности могут коснуться взаимоотношений с окружающими или близкими людьми. Будьте внимательны и предусмотрительны.

Телец. На работе все хорошо, это прекрасно, учитывая, что дома обстановка продолжает быть достаточно накаленной. Сейчас идет неблагоприятное время для поездок и новых знакомств. Чем меньше контактов у Вас будет, тем удачнее пройдет день.

Близнецы. Не слушайте даже авторитетных собеседников, ответ на вопрос, который Вас интересует, можете найти только Вы сами. День несет приключения, неожиданные повороты в судьбе, обманы. Вероятно, проблемы и ошибки в сфере профессиональной деятельности отнимут все время в этот день.

Рак. Благоприятный день для отдыха, встреч, уютных семейных праздников. Постарайтесь найти в себе силы и время отойти от дел. Ваш оптимизм и проницательность не перестанут удивлять близких. Не исключено также, что Вы найдете новых друзей, общение с которыми значительно обогатит внутренний мир Раков. Дети порадуют своими успехами. Вы можете стать заложником своего психологического напряжения, из-за этого возникнет слабость.

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Лев. Благоприятный день для расширения деятельности. В профессиональной сфере положитесь на трезвый расчет. Не слушайте советов — во всем полагайтесь только на себя. Будьте внимательны при работе с бумагами. Предстоящие осложнения могут возникнуть именно из-за них. Критический день. Будьте предельно осторожны — переутомление, депрессия, чувство недовольства собой, раздражительность повлекут за собой ссоры в семье.

Дева. Крайне неблагоприятный день – день обольщения, обмана, разгула темных страстей. Ваше финансовое положение несколько ухудшится. Возможно, Вы потеряете ценную вещь или вернете старые долги. Существует вероятность пожара или острого конфликта с незнакомыми людьми. Проявите осторожность в общении с людьми. Не теряйте смелости и самообладания.

Весы. День благоприятный для активной деятельности. Распределите свои силы и возможности, смело идите к заданной цели, но старайтесь не проявлять излишних амбиций и требовательности к окружающим. Постарайтесь расположить к себе коллег и начальство. Возможно, что в этом случае перед Вами откроются новые перспективы. Обратите особое внимание на воспитание детей, их увлечения и отношения со сверстниками.

Скорпион. Звезды советуют чаще встречаться и советоваться с друзьями, если возникнет такая необходимость. Если станете самоувереннее, то ловко справитесь с неприятностями. Шопинг не принесет желаемого результата, а вот отдых на природе придаст энергии и задора.

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Стрелец. Ваше физическое состояние зависит от эмоционального комфорта, избегайте стрессов, чтобы почувствовать себя счастливым. Неблагоприятный день для новых встреч и знакомств, ожидается регресс в делах, связанных с творчеством, учебой, поисками новых источников заработка. Вечером не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников, скорее всего даже членов семьи.

Козерог. Период располагает к неспешному выполнению дел. Тем не менее Вам придется справляться не только со своей нагрузкой, но и окружить заботой близких людей. Крайне неблагоприятный день. Звезды рекомендуют проявить в делах внимание и осмотрительность. Постарайтесь избегать категоричных высказываний, насмешек, ненужных разговоров. Отложите принятие важных решений.

Водолей. Полноценный отдых на свежем воздухе и хороший сон помогут снять напряжение. Проявите свою любовь к близким, оставив сомнения и недовольства. Скоро Вам представится возможность получить результат, которого Вы так давно ждали. Деньгами сегодня можно распоряжаться лишь с одним ограничением, не брать и не давать в долг.

Рыбы. День как нельзя лучше подходит для продвижения по службе. Бюджет должен медленно, но верно улучшиться. Этот день благоприятен для любви. Вам покажется, что Ваш союз настолько гармоничен, что никто другой не нужен. Возможен интерес к мистическим учениям, философии, классической литературе. Прекрасный день для творчества. Не выпускайте инициативу из своих рук, не ожидайте помощи со стороны родных и близких – делайте все преимущественно сами.

Астролог: Вальдемар Небоходцев