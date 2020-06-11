В Белогорске отменили аукцион из-за повышенной температуры его участников

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске продолжают принимать меры, позволяющие сдерживать ситуацию по распространению коронавируса. В их числе усиленный контроль за посетителями и работниками администрации. В связи с этим были отменены аукционы по продаже земельных участков.

В учреждении продолжает действовать обязательный масочный режим, продолжается обработка рук дезсредствами и термометрия.

Как пример, в результате проводимых мероприятий 11 июня комитет имущественных отношений отменил аукционы по продаже двух земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. На право заключения договора аренды земельных участков, сформированного для ИЖС, было подано несколько заявок с начальной ценой в 115 и 125 тысяч рублей, но аукционы были отменены.

«В администрации действует режим термометрии для посетителей и работников, – рассказал дежурный администрации Александр Иваненко. – На входе в администрацию как обычно проверял посетителей. В одном случае температура составила 37,6 градуса, в другом – 37,4. Выяснил, что они участники аукциона. Сразу пригласил представителей комитета имущественных отношений, сказал, что не могу пропустить в здание. Ситуация была заактирована. В целом могу сказать, что посетители и работники воспринимают процедуру термометрии с пониманием, доброжелательно и спокойно».

В результате комитету пришлось отменять аукцион и назначать его на другую дату. Меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции, будут соблюдаться в администрации Белогорска до завершения пандемии.

Тем временем, сообщает пресс-служба администрации города, Белогорск спустился еще на два пункта в индексе заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения. Среди территорий Амурской области он сейчас занимает 13-е место.

По состоянию на 11 июня в городе по-прежнему зарегистрировано 35 заболевших. 23 человека выздоровели. Коэффициент распространения коронавируса – ноль. При этом на территории региона сегодня зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. С нарастающим итогом число заболевших в Амурской области составляет 873 человека.