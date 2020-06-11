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Банк России: что делать, если ипотека стала не под силу

Банк России: что делать, если ипотека стала не под силу

В ситуации с пандемией коронавируса и сокращением доходов амурчане все чаще обращаются в банки с просьбой о реструктуризации кредитов и предоставлении кредитных каникул. Кому банки могут отказать, и испортит ли обращение по этому поводу кредитную историю заемщика, в программе «Простые вопросы» рассказал начальник экономического отдела отделения Благовещенск Банка России Алексей Боткин.

«На сегодняшний день в кредитные организации региона поступило более 6 тысяч обращений об изменений условий выплаты ссудной задолженности. Объем ее 1, 7 миллиарда рублей, свыше 700 обращений – это требования по кредитным каникулам. Мы видим, что доля одобрений растет и составляет порядка 70 %, – такие данные привел Алексей Боткин. – Коронавирус повлиял не только на здоровье, но и на финансовое положение людей. Уход на кредитные каникулы – это действенная мера поддержки населения, она дает небольшую передышку, чтобы постараться решить свои проблемы на текущем этапе».

Гость программы пояснил, что по закону воспользоваться такой возможностью могут граждане, чьи доходы снизились не менее чем на 30 % по сравнению с доходами 2019 года.

Ведущая Наталья Наделяева поинтересовалась, что делать тем, у кого оформлено несколько кредитов. «Закон не содержит ограничений в этом плане, – пояснил Алексей Боткин. – При этом по одному и тому же кредитному договору с просьбой приостановить платежи можно обращаться только один раз. Исключение только для тех, кто оформил залог жилья». Что же касается тех, кто не попадает под условия закона, то Банк России рекомендует также реструктурировать кредиты таким заемщика.

В Банке дают понять: если вам отказывает в кредитных каникулах, в реструктуризации долга – не сидите сложа руки. Обращайтесь к руководству банка, в Центральный банк. Всегда есть варианты. Если всего этого не делать, заемщик останется и с просроченным кредитом, и с испорченной кредитной историей.

Также представитель Банка России рассказал, что подобное обращение не испортит кредитную историю, и сохранит статус заемщика как надежного. В условиях пандемии до 30 сентября Банк России рекомендует не выселять заемщика из жилья, даже если судом принято решение о выселении, добавил Алексей Боткин.

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#закон #Простые вопросы #финансы

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