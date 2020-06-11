Депутат благовещенской думы перешел на работу в администрацию Свободного

Фото: blagduma.ru

Депутат Благовещенской городской думы Сергей Щербаков сменил место работы. Теперь он является заместителем мэра Свободного.

Информация о новой должности Сергея Юрьевича поступила в редакцию ИА «Амур.инфо» от источника. Ее в телефонном разговоре с агентством подтвердил сам Щербаков. «Да, действительно, я сложил мандат и на данный момент работаю в городе Свободном, замом мэра по строительству (…)», – сообщил он.

Сергей Юрьевич родился в 1970 году. В 1989 году окончил Благовещенское речное училище Министерства речного флота РСФСР. В 2004 году окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве Москвы, Благовещенский филиал. Женат, воспитывает троих детей. Член политической партии «Единая Россия», указано на сайте благовещенской думы.