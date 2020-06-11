Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:15 5

Депутат благовещенской думы перешел на работу в администрацию Свободного

Депутат благовещенской думы перешел на работу в администрацию Свободного
Фото: blagduma.ru

Депутат Благовещенской городской думы Сергей Щербаков сменил место работы. Теперь он является заместителем мэра Свободного.

Информация о новой должности Сергея Юрьевича поступила в редакцию ИА «Амур.инфо» от источника. Ее в телефонном разговоре с агентством подтвердил сам Щербаков. «Да, действительно, я сложил мандат и на данный момент работаю в городе Свободном, замом мэра по строительству (…)», – сообщил он.

Сергей Юрьевич родился в 1970 году. В 1989 году окончил Благовещенское речное училище Министерства речного флота РСФСР. В 2004 году окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве Москвы, Благовещенский филиал. Женат, воспитывает троих детей. Член политической партии «Единая Россия», указано на сайте благовещенской думы.

Просмотров всего: 319

#гордума #городская власть #Свободный

распечатать


Общество 1

Жители микрорайона получат от администрации Благовещенска хоккейную коробку
Власть 74

В Благовещенске скоро начнется процедура по избранию нового мэра
Общество 13

Сотрудники полиции и мэрии проверили соблюдение санитарных норм в автобусах Благовещенска (фото)
Коронавирус 4

В Свободном военные дезинфицировали школы, детские сады и дороги
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Папа Римский

    Папа Римский
    45 минут назад

    Бухахах ... закончил ракушку, потом МАП и ВНЕЗАПНО теперь вдруг спец по строительству стал.

    И нафига люди дипломы ПГС по 5 лет получают, да потом по 15-20 лет на объектах свои знания практикуют. когда можно вот так вот.

    Это ляцкий цирк с конями какой то.

    И ведь потом ничё не объяснишь - потому как они ни терминов строительных знают, ни норм и правил.

  • Сент-Этьен

    Сент-Этьен
    44 минуты назад

    отряд не заметил потери бойца

  • Бумеранг

    Бумеранг
    42 минуты назад



    Член политической партии «Единая Россия».



    И эти все скаазано. И можно простить и 5 лет учебы на факультетеПГС, и 15-20 лет стажа .

    Главное- ЕДРОсамол и ЕДИНОрята

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    28 минут назад

    Папа Римский

    Бухахах ... закончил ракушку, потом МАП и ВНЕЗАПНО теперь вдруг спец по строительству стал.

    И нафига люди дипломы ПГС по 5 лет получают, да потом по 15-20 лет на объектах свои знания практикуют. когда можно вот так вот.

    Это ляцкий цирк с конями какой то.

    И ведь потом ничё не объяснишь - потому как они ни терминов строительных знают, ни норм и правил.



    Вот и не потянул строительный бизнес с ракушечно маповскими корочками.

    В депах тоже не срослось, фирму развалил, лобировать интересы фирмы больше не нужно. А народу служить запросто так в лом.

    На бюджетные денежки решил присесть.

  • Астана

    Астана
    8 минут назад

    это не тот ли тип, который был директором Дальсвет и кинул на много миллионов участников долевого строительства ?????

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь