Жители микрорайона получат от администрации Благовещенска хоккейную коробку

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В Благовещенске для жителей дома по адресу: улица Студенческая, 45, за счет городского бюджета купят хоккейную коробку. В ближайшее время будет объявлен аукцион. Хоккейную коробку размером 24 на 13 метров установят до октября.

Подарок жители получат за победу в городском конкурсе на лучшее оформление двора «Новогоднее волшебство, или Мечты сбываются», который администрация Благовещенска проводила в преддверии Нового года. В качестве подарка победители, по условиям конкурса, могли получить благоустройство двора. Жильцы дома общим решением определили, что для их двора нужна хоккейная коробка. Двор посетила мэр Благовещенска Валентина Калита.

«Жители этого района показали свой творческий потенциал, и, самое главное, они показали, каким дружным является их дом. Для участия в конкурсе активистам удалось привлечь большое количество людей. Им было предложено выбрать, что бы они хотели получить для своего двора, и жители выбрали хоккейную коробку. Деньги в бюджете выделили. Завершить установку этого объекта мы планируем в октябре. И уже хоккейный сезон этого года местные ребята смогут открывать на коньках», – цитирует Валентину Калиту пресс-служба администрации Благовещенска.

По словам жителей дома, играть в хоккей и кататься на коньках на новой ледовой площадке смогут и ребята из соседних домов, расположенных по Студенческой, Воронкова и Кантемирова.

«Теперь я хочу и своих детей научить кататься на коньках. У нас большой округ, думаю, и с других домов дети будут приходить к нам и играть в хоккей», – рассказала Светлана, жительница дома по улице Студенческой, 45, инициатор участия в конкурсе.