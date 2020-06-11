В Приамурье ищут пропавшего мужчину

В Амурской области ищут 49-летнего Олега Золотухина. Мужчина пропал после выписки из больницы в селе Усть-Ивановка Благовещенского района. Амурчанин не выходит на связь 11 дней.

«Он долгое время лежал в больнице в Усть-Ивановке. 1 июня его выписали, не предупреждая родственников. Ему на данный момент даже пойти некуда. Бабушка, с которой он проживал до того, как лечь в больницу, – она умерла. И вот сейчас ему просто некуда пойти, и человек без связи. Мы не можем его найти», – рассказала ИА «Амур.инфо» родственница мужчины Анна.

Олег Николаевич может находиться в Усть-Ивановке, Завитинске или Благовещенске. «В Завитинске он проживал до того, как лечь в больницу. Вообще, он сказал, что поедет в Завитинск, но там его никто не видел», – отмечает Анна.

Всех, кто может помочь в поисках Олега Золотухина, просят позвонить Анне по телефону 8-914-398-35-46 или в полицию.