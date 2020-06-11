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Землю всех городов-героев соберут в Благовещенске

Землю всех городов-героев соберут в Благовещенске
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства реализуется проект «Священная земля городов-героев». В мемориале на площади Победы установят капсулы с землей, взятой с братских могил всех городов-героев Великой Отечественной войны.

В настоящее время в мемориале уже установлены капсулы с землей, взятой в городах-героях Москва, Ленинград, Сталинград, Киев, Новороссийск, Севастополь, Брест, Одесса и Керчь.

В день 75-летия окончания Второй мировой войны, который отметят 2 сентября, в мемориал установят еще четыре капсулы с землей из городов-героев Мурманск, Смоленск, Минск и Тула. «Это позволит восстановить историческую достоверность, так как у посетителей мемориала формируется неверное мнение о числе городов-героев Великой Отечественной войны, и придаст мемориалу на площади Победы дополнительный социально-значимый статус», – отмечает председатель Амурской региональной общественной историко-патриотической организации «За развитие региона» Анатолий Корженевский.

Анатолий Викторович – пенсионер Министерства обороны Российской Федерации, ветеран боевых действий в Афганистане. Именно он занимается восстановлением исторической достоверности. Воплотить идею в жизнь позволил грант в сфере культуры и искусства Благовещенска. На организацию работы организация «За развитие региона» получила 200 тысяч рублей. Эти средства пойдут на приобретение капсул, гравировку, изготовление табличек с именами городов-героев, установку капсул в мемориал на площади Победы.

Процесс получения земли сопровождают специалисты Министерства обороны РФ и автономная некоммерческая организация «Белорусское землячество», которая осуществляет связь со столицей Республики Беларусь, городом-героем Минском. Изготовление табличек и установку капсул контролирует государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области. Таблички уже готовы. Автор у старых и новых табличек один – это амурский скульптор Павел Никиткин.

По словам Анатолия Корженевского, главы российских городов-героев горячо поддержали инициативу и с готовностью откликнулись на просьбу выслать землю с мест захоронения воинов, защищавших Родину в Великой Отечественной войне. В Благовещенск уже прибыла земля из Мурманска, остальные капсулы находятся в пути, пишет пресс-служба администрации областного центра.

При помощи «Белорусского землячества» в Благовещенск вскоре прибудет капсула с землей из Минска. Ее торжественно передадут председателю Амурской региональной общественной историко-патриотической организации «За развитие региона» 3 июля, в День независимости Республики Беларусь.

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#память

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