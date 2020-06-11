В Благовещенске избавляются от висящих проводов

Фото: благовещенск.рф

В этом году на улицах Калинина и Воронкова в Благовещенске провода уберут под землю в рамках работ по модернизации сетей наружного освещения. Комплексный ремонт проводится благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В этом году в рамках реализации национального проекта запланирован ряд мероприятий по модернизации сетей наружного освещения на участке улицы Воронкова от Тепличной до Новотроицкого шоссе, а также на участках улицы Калинина от Воронкова до Институтской и от Тенистой до Краснофлотской. Будет проводиться установка новых опор наружного освещения, кабели запланировано смонтировать под землей. Это будет выглядеть намного эстетичнее, чем когда они были протянуты в воздухе от одной опоры к другой», – рассказал заместитель директора МУ «ГУКС» Сергей Гуз.

К работам на участке улицы Воронкова от Тепличной до Новотроицкого шоссе подрядная организация приступила 5 июня. На сегодняшний день уже выполнено устройство траншеи под укладку кабеля от улицы Кантемирова до Студенческо, пишет пресс-служба администрации Благовещенска.

«На всем участке – от Тепличной до Новотроицкого шоссе будет установлена 71 стальная граненая оцинкованная опора, в траншею, глубиной 0,9 метра, уложим порядка 2,5 километра кабеля. Освещение будет двусторонним – настроено как на проезжую часть, так и на пешеходные зоны. Завершить работы планируем к середине августа. Сейчас из траншеи видны части кабеля красного цвета, они не подключены к сети, поэтому для пешеходов и домашних животных они не представляют опасности», – пояснил заместитель директора подрядной организации Антон Бродников.