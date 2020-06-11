Открыть охоту на косулю предлагают в Амурской области

Охоту на косулю в Приамурье предлагают открыть, но в ограниченном режиме. Сроки будут сокращены до 15 дней, а из территорий, где разрешат добычу животных, исключат охотугодья общего пользования. Такое предложение приняли на заседании общественного совета при управлении по охране животного мира области.

В предстоящем сезоне охоту на косулю предлагается открыть с 14 по 29 ноября и только на закрепленных охотугодьях. Обычно срок длится с 25 августа до 20 сентября и с начала ноября до конца декабря.

Лимиты добычи охотничьих ресурсов на будущий сезон еще не утверждены. По предварительным данным, добыть разрешат около 2,5 тысячи особей.

По данным последних учетов, численность сибирской косули в регионе несколько выросла, однако состояние популяции пока оценивается как нестабильное. Поэтому, учитывая большой интерес амурских охотников к косуле, члены общественного совета приняли компромиссное решение, пишет пресс-служба управления по охране животного мира региона.