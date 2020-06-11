В Благовещенске режим ЧС сменился режимом повышенной готовности

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В Амур.инфо от горожан продолжают поступать сообщения от жителей частного сектора, который, как правило, находится в низинах или не имеет достаточного водоотведения.

Возле Асташинских озер началась отсыпка вдоль железнодорожного полотна, линия идет в сторону Благовещенской ТЭЦ. Жители частного сектора сообщают, что теперь из-за этого топит их дворы.

По адресу: улица 50-летия Октября, 138/2, тоже сильно затоплен двор.

«Это нечистоты с центральной канализации, вода идет в подполье, оно быстро наполняется. Уже всплыли все припасы. У меня несовершеннолетний ребенок. В доме вонь и сырость», – жалуется жительница Юлия Васильева.

Опасный провал обочины дороги зафиксирован по улице Ленина по направлению к селу Верхнеблаговещенское. Очевидцы сообщают, что он находится возле конечной остановки автобуса № 5.

Режим ЧС в Благовещенске был снят в 16 часов 11 июня, но сохраняется режим повышенной готовности. По сообщению амурского Гидрометцентра 13-14 июня на территории области ожидаются сильные дожди, усиление ветра, возможен град, сообщили в городской администрации.