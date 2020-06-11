В амурских селах ФАПы требуют большого ремонта (фото)

Жителям сел Молчаново и Поповка Мазановского района Приамурья круглый год сложно получить медицинскую помощь. Оба населенных пункта обслуживает единственный фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в двухквартирном доме.

Села растянуты на большой территории – 6-7 километров, – и людям, живущим на окраинах, приходится пешком преодолевать эти расстояния до ФАПа, чтобы получить медпомощь. Ближайший населенный пункт, где есть машина скорой помощи, – Красноярово, но он находится в 16 километрах от сел Молчаново и Поповка. Жители вынуждены ждать помощь более трех часов. Районный центр Новокиевский Увал располагается в 68 километрах от Молчанова, соответственно, увеличивается и время ожидания бригады врачей.

«Кому два, кому три, кому пять километров идти до фельдшерского пункта. Скорой помощи у нас нет, только в соседней деревне, но ждать приходится по три часа. Обращались к главврачу, он прекрасно знает о состоянии нашего ФАПа. Раньше обращались в район. В административных бюджетах просто средств таких нет. В министерство здравоохранения мы не обращались. Как-то давно писали по поводу работников ФАПа, они нам просто отказывают, перенаправляют наши письма сюда, на местный уровень, и всё. А здесь это откладывается в долгий ящик, и никто ничего не решает», – рассказывает Татьяна Аникина, специалист администрации села Молчаново. – Фельдшерско-акушерский пункт наш в плаченом состоянии. Поступает очень много жалоб в сельсовет, что нет туалетов. Представьте, люди приходят на капельницу: человек пришел, два часа пролежал, а потом ему еще три-четыре километра домой добираться».

В медпункте работают два фельдшера. Татьяна Аникина переживает, что идут разговоры о сокращениях и хотят оставить одного доктора на два села. При таком условии, считает Татьяна Владимировна, медицинской помощи вообще не останется.

11 июня заместитель министра здравоохранения Амурской области Наталья Газданова провела пресс-конференцию, на которой обсудили поддержку проблемных фельдшерско-акушерских пунктов.

«За счет средств федерального и областного бюджетов, у нас предусмотрено финансирование на строительство 26 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, в рамках национального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи". Изменения коснутся тех ФАПов, которые по заключениям специалистов находятся в аварийном состоянии и требуют нового строительства. Государственный контракт уже заключен. Мы планируем к ноябрю текущего года возвести все 26 ФАПов», – сообщила Наталья Газданова. – Новые медпункты будут с жилым помещением для медицинского работника. Всё будет обустроено и облагорожено».

Специалисты компании, которая выиграла государственный контракт на строительство, начнут возведение с тех территорий, где климатические условия более суровые. Делается это для того, чтобы закончить работы до наступления морозов.