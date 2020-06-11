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В Приамурье 22-летний мужчина лишился свободы на 18 лет

В Приамурье 22-летний мужчина лишился свободы на 18 лет
Фото: pixabay.com

11 июня Амурский областной суд вынес приговор 22-летнему жителю Благовещенска. Его лишили свободы на 18 лет за совершение особо тяжких преступлений.

Установлено, что в июле прошлого года мужчина решил улучшить свое материальное положение, совершая разбойные нападения и убивая.

Благовещенец приготовил для маскировки футболку и полотенце, которым при совершении преступления намеревался закрыть глаза своей жертвы, чтобы та не запомнила примет злоумышленника.

На улице мужчина увидел ранее незнакомую ему престарелую женщину, незаметно проследовал за ней и, убедившись, что она зашла к себе домой, подошел к квартире, достал футболку, которой прикрыл лицо, и позвонил в звонок квартиры. После того как 84-летняя пенсионерка приоткрыла входную дверь, благовещенец ворвался внутрь и стал руками душить женщину, потом схватив утюг, несколько раз ударил ее по голове, пустил в ход шнур от утюга.

После убийства горожанин обыскал квартиру и, обнаружив денежные средства в сумме 1,7 тысячи рублей и мобильный телефон стоимостью 1,6 тысячи рублей, похитил их и скрылся с места преступления.

На следующий день после убийства молодой человек приготовил свою футболку и нож с металлическим клинком, вышел на улицу, где увидел незнакомую ему престарелую гражданку и незаметно проследовал за ней.

Мужчина, как и в первый раз, прикрыл футболкой лицо и позвонил в звонок квартиры. Женщина изнутри приоткрыла входную дверь. В этот же момент благовещенец полностью распахнул ее и напал на 80-летную пенсионерку. Молодой человек пытался задушить старушку, но та активно сопротивлялась, стала кричать и звать на помощь.

Злоумышленник затащил женщину в квартиру и несколько раз ударил ее ножом по телу, убив. Затем он похитил из квартиры 43 тысячи рублей, юани КНР, таиландские баты и золотую цепочку с трупа своей жертвы, скрылся с места происшествия.

Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска уже через два дня преступник был задержан. Расследование уголовного дела осуществлялось СУ СК РФ по Амурской области.

В суде мужчина не отрицал свою вину, пояснив, что на путь преступления его подтолкнула нужда в деньгах. При этом до задержания он был трудоустроен, имел машину, характеризовался положительно.

Суд учел обстоятельства совершенных преступлений и назначил жителю Благовещенска 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Отбывать наказание осужденному надлежит в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденного морального вреда в размере 1 миллиона рублей каждой стороне, сообщает прокуратура Амурской области.

Приговор в законную силу не вступил.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • крымчанин

    крымчанин
    46 минут назад

    За то что бросился на мента с топором и даже не поцарапал его ,пожизненный срок а для этого Раскольникова, убийцы двух бабушек 18 лет?!?!

  • Итфат

    Итфат
    46 минут назад

    Ничего из приговора не поняла - кто понимает, объясните пожалуйста. Срок 18 лет, ограничение свободы - полтора года... Приговор вынесен, но в силу не вступил... Ну далека я от этого, как все это понять?

  • Агамемнон

    Агамемнон
    41 минута назад

    Итфат, вам это совершенно не нужно, не излучайте энергию на частоте деструктивного маятника

  • Итфат

    Итфат
    37 минут назад

    Агамемнон

    Итфат, вам это совершенно не нужно, не излучайте энергию на частоте деструктивного маятника



    Огромное спасибо, Вы даже не представляете, как Вы мне помогли! Это то, что мне необходимо было услышать! Правда, спасибо...

  • Модератор

    Модератор
    19 минут назад

    Ограничение свободы наступает после истечения срока (18 сидим + 1.5 огранены)

    Приговор не вступил в силу - он ещё может в СИЗО сидеть какое-то время

  • Баловник

    Баловник
    2 минуты назад

    Только два вопроса: зачем отпускать это животное? И почему налогоплательщики должны это кормить?

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