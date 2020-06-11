Мост через Амур Благовещенск – Хэйхэ могут открыть в конце августа (видео)

Василий Орлов оценил ход работ по созданию таможенно-логистического терминала в зоне международного моста через Амур. Губернатор посетил стройплощадки предмостовой зоны и провел рабочее совещание с представителями федеральных органов власти на местах, инвесторами и руководителями подрядных организаций.

Мост через Амур готов, но, чтобы он полноценно заработал, нужна соответствующая инфраструктура. К ней относятся автомобильный пункт пропуска, а также таможенно-логистический терминал со складом временного хранения. Он необходим для прохождения таможенных процедур не в Благовещенске, а на месте, чтобы не перегружать и без того проблемную транспортную инфраструктуру.

Как доложил генеральный директор ООО «Октет Инвест» Владимир Коновалов, сейчас на будущей площадке таможенно-логистического терминала уже возводятся склады временного хранения. По временной схеме здесь будут размещены склады и стоянки автотранспорта.

Окончание строительства складов временного хранения по временной схеме планируется к концу августа. Задействовано 25 единиц техники и 50 рабочих, постепенно силы и средства подрядными организациями будут увеличены.

В дальнейшем в 4 этапа здесь планируется создание терминала с расширенной зоной складских помещений и созданием на четвертом этапе железнодорожного терминала в селе Березовка к 2023 году. Общий объем инвестиций в проект составит 7,6 миллиарда рублей и даст 275 новых и 225 смежных рабочих мест. Согласно проекту, общий объем зданий составит порядка 97 тысяч квадратных метров, площадь в 110 тысяч квадратных метров займут склады и стоянки. Прогнозный грузооборот ТЛТ – 3,5 миллиона тонн в год.

Также губернатор осмотрел площадку будущего пункта взимания платы, который создается в рамках проекта пограничного мостового перехода.

«Работы по созданию пункта взимания платы идут полным ходом, строителями оборудуются 4 полосы для сбора платы, две для грузового и две – для пассажирского транспорта. Возведены два здания (основное и вспомогательное) и технологический туннель. Смонтированы пожарные резервуары и локальные очистные сооружения. Ведется внутренняя отделка в зданиях пункта. К 31 июля работы должны быть завершены полностью», – рассказал директор филиала компании с ограниченной ответственностью по развитию и строительству моста через Амур Евгений Корольков.

Глава региона Василий Орлов посетил также временный пункт пропуска. сообщает пресс-служба амурского правительства.

«Он сегодня работает по временной схеме с ограничением по пропускной способности в сутки до 190 автомобилей, без пассажирского сообщения, до запуска постоянного перехода. Уже идет проектирование капитального здания пункта пропуска, по планам он будет построен в 2022 году. Сегодня на совещании мы обсуждали возможные риски, которые могут возникнуть с начала эксплуатации моста через Амур. Все проблемные вопросы мы сможем отработать в так называемый тестовый период работы моста. Полноценно мост начнет работу после снятия ограничений по пересечению государственной границы, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Сейчас сложно назвать дату начала работы моста, пока ориентируемся на конец августа, но всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки», – сказал Василий Орлов.

Фото: правительство Амурской области