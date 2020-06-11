Ко Дню России улицы Белогорска украсили 500 флагов

Фото: администрация Белогорска

Белогорск готовится ко Дню России, который отмечается 12 июня. Государственный праздник город встретит поднятием флага России на 35-метровую высоту в центре кольцевой развязки и концертными программами онлайн.

«По решению главы города Станислава Мелюкова специалисты на улицах города сегодня вывесили 500 флагов России, – рассказала начальник организационного отдела администрации Эльвира Волошина. – Все предстоящие праздничные выходные флаги России будут украшать улицу Кирова, 9 Мая, улицу Гагарина, Красноармейскую, Авиационную и Скорикова. Помимо этого, запланировано множество мероприятий, посвященных празднику, но пройдут они в онлайн-режиме».

Также Белогорск присоединился ко всероссийской акции «Окна России», которая проходит по всей стране. «Горожане укрепляют славную традицию украшать окна своих квартир, домов и офисов к всероссийским праздникам, оформляют свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России и своей малой родине, – добавила Эльвира Волошина. – Затем фотографируют и выкладывают в соцсети с хештегом #ОКНАРОССИИ».

В организационном отделе администрации города отметили, что все мероприятия пройдут с учетом ограничений, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции. Учреждения культуры подготовили онлайн концерт «Душа моя – Россия», познавательную игру «Моя Родина – Россия», городской конкурс рекордов «Белогорск, я могу!», а также марафон «Забытые игры». Краеведческий музей Белогорска в 10.00 проведет мастер-класс «Триколор», а в 11.00 состоится открытие выставки «Россия – Родина моя». ЦКР Белогорска в 10:00 запустит участие в общероссийской акции #МыРоссия.

Все запланированные мероприятия участники городского проекта «Открытый муниципалитет» проведут в Инстаграме, информирует пресс-служба администрации Белогорска.