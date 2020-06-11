В Амурской области четверо даманцев вернули деньги ПФР, у троих будут удерживать из пенсии

В Амурской области не закончилась история об ошибочных выплатах Пенсионного фонда, которые к 75-летию окончания Великой Отечественной войны получили 50 ветеранов-даманцев и 10 вдов умерших участников военных событий. Четверо вернули деньги, у троих будут удерживать их из пенсии.

Как сообщало Амур.инфо, в апреле Пенсионный фонд выплатил по 75 и 50 тысяч рублей ветеранам двух категорий, а впоследствии признал это ошибочным.

Письма с предложением добровольно вернуть выплату ветеранам пришли в мае, после праздников. Некоторые ветераны отказались это делать и обратились в СМИ.

4 июня Законодательное собрание Амурской области заявило, что перечисленные амурчанам средства возвращать не придется. Об этом же было доложено на встрече губернатору Василию Орлову. Каким образом и за счет средств какого бюджета будет произведена компенсация, озвучено не было.

На запрос Амур.инфо, извещены ли письменно ветераны о том, что выплаты возвращать не нужно, отделение ПФР ответило следующее: «Информация о том, что граждане могут не возвращать излишне выплаченные суммы, исходила не от регионального отделения Пенсионного фонда, соответственно, уведомления об этом направляться не будут. Вопрос компенсации рассматривается на уровне правительства Амурской области. Отделение не принимает мер по принудительному взысканию. Добровольное погашение переплаты является добровольным желанием гражданина. На сегодняшний день в добровольном порядке возмещена в полном объеме сумма излишне уплаченных средств четырьмя гражданами, трое граждан написали заявление на удержание денежных средств из пенсии».

Тем временем прокуратура Амурской области проводит проверку исполнения законодательства при назначении ветеранам пограничного конфликта на острове Даманском единовременной выплаты ко Дню Победы, в ходе которой даст оценку действиям регионального отделения Пенсионного фонда России. Также следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки.