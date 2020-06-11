Плюс 38: наибольший прирост заболевших COVID-19 – в Благовещенске и Михайловском районе

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На 11 июня в Амурской области подтверждено 38 новых случаев COVID-19. Темп прироста за последние сутки – 4,6 %.

Так, в Благовещенске зарегистрировано 11 новых заболевших, в Михайловском районе – 10, в Свободном – 7, в Магдагачинском районе – 5, в Шимановске – 1, в Ивановском районе – 1, в Тамбовском районе – 1, в Сковородинском районе – 1, в Тындинском районе – 1.

Таким образом, с нарастающим итогом в области выявлено 873 случая новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости – 110,50 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 45,4 %, ОРВИ – 29 %, бессимптомная форма – 25,6 %.

По данным амурского управления Роспотребнадзора, наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,8 %. 296 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 2 038 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находится 2 012 человек, в изоляторах – 26 человек.

Проведено 69 235 исследований, в том числе 27 914 исследований (40 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

Учитывая, что по результатам проведённых эпидемиологических расследований до 70 % случаев заражение происходит в семье и близком окружении, амурское управление Роспотребнадзора рекомендует выполнять основные меры по профилактике.