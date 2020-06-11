В Чигирях проведут опрос, хотят ли сельчане присоединиться к Благовещенску

В Благовещенском районе собираются провести опрос среди жителей села Чигири. Людей спросят, что они думают по поводу возможности присоединения их населенного пункта к городу Благовещенску. Соответствующее решение о проведении опроса приняли местные депутаты.

«В любом случае мы должны спросить мнение населения. Поэтому, когда будет проходить голосование по поправкам в Конституцию, мы попутно запустим опрос среди населения Чигирей. В опросном листе будет только один вопрос: как они относится к присоединению к Благовещенску. "За или против". Уже принято решение на сессии народных депутатов Чигиринского сельского совета. Депутаты проголосовали за то, чтобы провести такой опрос среди населения в день голосования. Таким образом мы сможем узнать мнение населения. Потому что, прежде чем проводить такое объединение, надо спросить мнение населения», – рассказал глава Благовещенского района Евгений Седых.

Как сообщало Амур.инфо, в начале июня, во время прямого эфира в своем Инстаграме, губернатор Амурской области Василий Орлов высказал мысль о целесообразности объединения Благовещенска и Чигирей. Ранее это же предложение озвучивал и депутат Благовещенской городской думы Сергей Щербаков.

Свое мнение по этому поводу можно высказать уже сейчас. На сайте Амур.инфо запущено голосование, где участники могут высказать свою позицию: нужно ли объединять Благовещенск и Чигири.