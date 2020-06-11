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В Чигирях проведут опрос, хотят ли сельчане присоединиться к Благовещенску

В Чигирях проведут опрос, хотят ли сельчане присоединиться к Благовещенску
Фото: mintrans.amurobl.ru

В Благовещенском районе собираются провести опрос среди жителей села Чигири. Людей спросят, что они думают по поводу возможности присоединения их населенного пункта к городу Благовещенску. Соответствующее решение о проведении опроса приняли местные депутаты.

«В любом случае мы должны спросить мнение населения. Поэтому, когда будет проходить голосование по поправкам в Конституцию, мы попутно запустим опрос среди населения Чигирей. В опросном листе будет только один вопрос: как они относится к присоединению к Благовещенску. "За или против". Уже принято решение на сессии народных депутатов Чигиринского сельского совета. Депутаты проголосовали за то, чтобы провести такой опрос среди населения в день голосования. Таким образом мы сможем узнать мнение населения. Потому что, прежде чем проводить такое объединение, надо спросить мнение населения», – рассказал глава Благовещенского района Евгений Седых.

Как сообщало Амур.инфо, в начале июня, во время прямого эфира в своем Инстаграме, губернатор Амурской области Василий Орлов высказал мысль о целесообразности объединения Благовещенска и Чигирей. Ранее это же предложение озвучивал и депутат Благовещенской городской думы Сергей Щербаков.

Свое мнение по этому поводу можно высказать уже сейчас. На сайте Амур.инфо запущено голосование, где участники могут высказать свою позицию: нужно ли объединять Благовещенск и Чигири.

Нужно ли объединять Благовещенск и Чигири?

Да, оба населенных пункта фактически срослись (22.2%)

Да, селяне станут жителями областной столицы, а это престижно (4.8%)

Да, это село давно стало спальным районом Благовещенска (7%)

Нет, это лишит сельских льгот жителей Чигирей (39.3%)

Нет, все налоги у села будет забирать город (4.6%)

Нет, пусть Благовещенск сначала на своих территориях порядок наведет (12.8%)

Пора объединить с городом весь Благовещенский район (3%)

Мне все равно (6.3%)

Проголосовало всего: 460

Просмотров всего: 923

#выборы #жизнь

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Комментарии
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  • Пётр Соловьёв

    Пётр Соловьёв
    40 минут назад

    Присоединиться и платить налоги как городские жители. Неужели дураки есть в Чигирях?

  • Казак

    Казак
    37 минут назад

    Городские, они же сельчане из многоквартирных домов, те что стоят на улице Воронкова и Василенко, естественно будут против. Переделайте границы села и проблема решится. Пусть частные дома и таунхаусы к селу будут относятся, а дома выше 4 этажей к городу. А так нормальное село, в котором стоит с десяток домов с 9 и даже с 16 этажностью.

  • Лесник28

    Лесник28
    34 минуты назад

    Однозначно нет...

  • Лелька тен

    Лелька тен
    30 минут назад

    Что изменится? Только больше денег потеряем в налогах....

  • matushka

    matushka
    2 минуты назад

    Белогорью в своё время обещали всё оставить, льготы, скидки и т. д, но это были лишь слова. В школу же городскую Чигиринских детей не возьмут?

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