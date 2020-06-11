В Приамурье начались выплаты на детей 3-7 лет

В Амурской области начались выплаты пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. В желании получить новую меру поддержки амурчане проявили высокую активность. Количество поданных заявлений превысило расчетную численность лиц, имеющих право на выплату, и составило почти 19 тысяч.

Наибольшее количество заявлений поступило из Благовещенского, Свободненского и Белогорского районов – от полутора до пяти тысяч.

На сегодняшний день одобрено около тысячи заявлений, из них 700 семей уже могут ожидать поступление выплаты – денежные средства направлены гражданам на этой неделе.

По совершенным выплатам расход выделенных средств составил порядка 26 миллионов рублей.

По пяти тысячам заявлений был вынесен отказ. Больший процент по ним связан с предоставлением неполных или недостоверных сведений, в том числе – не указаны все несовершеннолетние дети, а также из-за дублирующих сообщений от одного гражданина.

«Если отказ в назначении пособия вынесен по причине отсутствия данных о члене семьи, то гражданам необходимо подать заявление повторно, – пояснила министр соцзащиты населения области Наталья Киселева. – Некоторый процент отказов пришелся по причине превышения среднедушевого дохода семьи. В данном случае также можно подать заявление повторно в следующем месяце или позднее, если доходы семьи не будут превышать порог прожиточного минимума, необходимого для назначения пособия».

Как пишет пресс-служба министерства социальной защиты населения Амурской области, внимание граждан обращают на то, что в состав семьи входят официально зарегистрированные супруги и все несовершеннолетние дети. Не включаются в состав семьи: сожители, дети, достигшие 18 лет на дату подачи заявления, а также дети, находящиеся на полном гособеспечении.

Заявление подается через портал госуслуг или МФЦ в орган социальной защиты населения только по месту постоянной регистрации или временной прописки.

Ранее министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева сообщала, что выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет начнутся на второй неделе июня.