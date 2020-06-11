На главной площади Благовещенска высадят около 5 с половиной тысяч деревьев и кустарников

Двести пятнадцать взрослых деревьев хвойных и лиственных пород, а также более пяти тысяч кустарников украсят площадь Ленина в Благовещенске. В областном центре приступили к реализации проекта «Большой городской центр «Трибуна холл». В рамках первого этапа – реконструкции площади Ленина – запланировано масштабное озеленение.

Посадки хотят провести в конце октября.

Одна из главных задач проектировщика – сохранить существующий сквер имени Мухина, так называемый дендрарий, вписав его в общую концепцию новой площади. Администрацией дано поручение сделать территорию ещё более зелёной и комфортной, а старые и аварийные деревья и кустарники заменить молодыми здоровыми экземплярами.

Сквер был заложен одновременно с открытием площади Ленина в 1967 году на месте лесоперерабатывающего завода. На его территории были высажены деревья и кустарники дальневосточной флоры, частично сохранившиеся до нашего времени.

Для того чтобы провести все работы по обновлению зелёных насаждений в соответствии с требованиями науки, Амурским филиалом ботанического сада-института дальневосточного отделения РАН была проведена фитосанитарная оценка древесно-кустарниковых насаждений.

По заключению специалистов, более половины экземпляров приходятся на категории умеренно, средне и сильно ослабленных, у которых есть заболевания, отмечены наличие сухих побегов в кроне, сокотечение, механические повреждения, морозостойкие трещины. Как сообщает администрация Благовещенска, в посадках выявлены сильно поврежденные деревья, отнесённые к категориям усыхающих и погибших древостоев.

Чтобы обновить зеленые зоны рекомендовано не только высадить новые деревья и кустарники, но также провести комплекс защитных мероприятий, подразумевающих санитарную и формовочную обрезку кроны деревьев, находящихся в удовлетворительном состоянии, механическое укрепление стволов и ветвей хвойных растений, пролечить некоторые экземпляры редких деревьев, таких как, например, ива Пьеро, маакия амурская, ясень манчжурский.

По результатам фитосанитарной оценки для общего омоложения зелёных насаждений на площади Ленина рекомендовано удалить деревья и кустарники, утратившие жизнеспособность, декоративность, представляющие опасность для окружающих насаждений, а также гуляющих на площади людей. Таких деревьев около 8 % от общего количества высаженных на всей территории площади от улицы Островского до Пионерской. Отметили специалисты и естественное возрастное изнашивание живых изгородей, сформированных практически на 100 % из ильма мелколистного. Поэтому эти деревья также будут заменены.

Породы, рекомендованные к удалению, согласно эскизному решению (дендроплану), не представляют ценности, в основном, являются древесными сорняками. Некоторые из них, например, клён ясенелистный, является агрессивным видом, запрещённым к использованию в озеленении городских объектов на территории РФ, поскольку угрожает биологическому многообразию.

Аварийные экземпляры редких деревьев заменят аналогичными, но в большем количестве. Например, вместо двух поврежденных деревьев маакии амурской будет высажено одиннадцать.

Часть растений, имеющих хорошее состояние, это несколько кустов сирени и два тополя дрожащих будут пересажены на новое место.

Все саженцы подобраны из питомников российских городов, имеющих схожие с амурскими климатические условия, будут иметь сформированную крону и подготовлены к посадке, что обеспечивает по заключению специалистов практически 100 % приживаемость.