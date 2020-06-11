Готовь спортзалы летом: в спортивных учреждениях Приамурья идут ремонты

Ремонты в подведомственных амурскому министерству спорта учреждениях осуществляются за счет областного бюджета. В рамках проекта «Спорт – норма жизни» в области построят четыре малые спортплощадки для сдачи норм ГТО.

Региональный центр спортивной подготовки в обновленном виде встретит своих воспитанников. Здесь отремонтируют внутренние помещения западной трибуны стадиона «Амур», вставят новые окна, приведут в порядок раздевалки. Всё это обойдётся в 5,9 миллиона рублей. Работы планируют завершить до конца сентября.

Внешний вид стадиона «Амур» тоже обновят: в планах ремонт фасада, входов и выходов на стадион, леерных ограждений и пандусов. Стоимость работ – 7 миллионов рублей.

На три миллиона меньше понадобится, чтобы сделать комфортнее для спортсменов школу олимпийского резерва. Здесь отремонтируют зал отделения дзюдо, два этажа здания, а именно: раздевалки, душевые, большой зал, крышу, заменят сантехнику, электропроводку и отопительную систему. Таких преобразований здесь не было 10 лет.

Амурская областная спортивная школа тоже будет выглядеть иначе. Здесь пройдет текущий ремонт помещений: раздевалок, душевых, туалетов, тренажерных залов, вестибюля. В спортшколе, за исключением кровли, основательно ремонт не делался с 1987 года. На ремонт потратят 2,2 миллиона 200 рублей.

В Приамурье создаются все необходимые условия для занятий спортом. В области ремонтируют старые и строят новые спортивные объекты в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

В этом году в рамках проекта «Спорт – норма жизни» в регионе построят 4 малые спортплощадки для сдачи норм ГТО. Они появятся в Райчихинске, Мазановском, Сковородинском и Тындинском районах. Спортшколы получат 5 миллионов рублей на обновление материально-технической базы.

В 2020-2021 году по 25 миллионов рублей получат города Свободный и Тында на усовершенствование материально-технической базы по хоккею.

В прошлом году на реализацию проекта «Спорт– норма жизни» Амурской области выделили 80 миллионов рублей. Их потратили на укрепление материально-технической базы, строительство восьми малых спортивных площадок для сдачи норм ГТО и два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа.

На 5 миллионов рублей обновили материально-техническую базу в спортивных школах Приамурья.

Федеральная программа «Газпром-детям» помогает строить в Приамурье физкультурно-оздоровительные комплексы. В этом году ФОКи начали строить в Благовещенске, Магдагачи и Тамбовке.

В ходе реализации программы «Газпром-детям» с 2017 года в области построили 15 многофункциональных стадионов в населенных пунктах области. Они включают в себя современное поле для мини-футбола, волейбольную, баскетбольную площадку, беговую дорожку и тренажеры.

Амурчанам доступны более 40 региональных спортивных федераций и более 90 видов спорта. Ими занимаются более 230 тысяч амурских спортсменов.

Одна из важнейших задач, стоящих перед региональными властями, – формирование здорового образа жизни среди амурчан, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Это подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов. Так областное правительство выполняет поручение президента России Владимира Путина – к 2024 году увеличить число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом до 55 %, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.