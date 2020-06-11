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Подтопление угрожает трем селам Селемджинского района

Подтопление угрожает трем селам Селемджинского района
Фото: архив Амур.инфо

Согласно информации Амурского ЦГМС, выпавшие в Приамурье осадки привели к формированию паводка на реке Селемдже и ее притоках. По прогнозу синоптиков, 11-14 июня прогнозируется подъем уровня воды с выходом на пойму.

При прохождении паводковой волны возможно подтопление дорог местного значения, сельхозугодий и приусадебных участков в селах Бысса, Февральское и Норск Селемджинского района.

В превентивных целях в Селемджинский район направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области в составе 18 человек и 5 единиц техники. Группировка оснащена техникой высокой проходимости, лодками и необходимым оборудованием для оказания помощи населению в случае ухудшения обстановки.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области

Силы и средства Селемджинского звена Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Комментарий: Антон Остапенко, начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Амурской области

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#МЧС #происшествия

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