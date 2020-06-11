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В Благовещенске городские власти срочно делают новый водосток для сохранения улицы Театральной

В Благовещенске городские власти срочно делают новый водосток для сохранения улицы Театральной

В Благовещенске для отвода воды из частного сектора в районе улиц Театральной и Энтузиастов проложена пропускная труба. Вода, подмывавшая одну из главных городских магистралей, стала уходить.

Последней точкой стали последствия мощного ливня 8 июня, когда обрушилась часть обочины на перекрестке с Театральной. Местные жители считают, что причиной подтопления стало отсутствие ливневой канализации при возведении дорог.

«После ливня 8 июня произошло подтопление частного сектора и дорог в районе 5-й стройки по улице Энтузиастов. Во время стихии труба ливневого водоотведения не справилась с объемом осадков. С 10 июня МКП "ГСТК" на участке улиц Театральная – Энтузиастов ведутся работы по установке дополнительной водопропускной трубы диаметром 1 000 миллиметров. С сегодняшнего дня также ведется работа по очистке и углублению существующих придорожных канав.

Также будут производиться работы по устройству водоотведения для увеличения сброса воды с подтопленных по улицам Ромашковой – Энтузиастов. Там будет уложена дополнительная водопропускная труба диаметром 400 миллиметров. Выполняются работы по прочистке труб, расположенных под заездами к домам. В ближайшие дни также планируется провести устройство бетонных лотков вместо грунтовых канав и замену водопропускных труб на трубы большего диаметра для увеличения пропускной способности», – сообщили в городской администрации.

Как сообщало Амур.инфо, городской администрацией заключен договор с компанией из Санкт-Петербурга, которая подготовит схемы ливневой канализации. В декабре проект будет готов. На основе схемы разработают проектно-сметную документацию по всем пяти участкам, после чего ливневку реконструируют. Это долгосрочный и финансовоемкий проект, на который предполагается привлечь не только средства городского и областного бюджетов, но и федерального.

Вечером 8 июня после 18 часов Благовещенск накрыл почти трехчасовой ливень. Была объявлена ЧС. Все службы – коммунальные, дорожные, ГО и ЧС – были направлены на ликвидацию последствий.

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#дороги #ЖКХ #погода #строительство

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    4 минуты назад



    городской администрацией заключен договор с компанией из Санкт-Петербурга, которая подготовит схемы ливневой канализации.



    а чего не с Австралией? Своих инженеров, которые ливнёвку запроектируют что ли нет?

    Хотя... это наверное всё из той же Оперы: делают не-местные а потом и спросить не с кого. И никто не виноват. Так мост проверяли, так и теперь ливнёвки будут делать...

    Питерцам будет так же пофуй на то, как после них это всё будет действовать - им же тут не жить - сделали работу-получили деньги, а там хоть трава не расти.

    молодцы, чё сказать.

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