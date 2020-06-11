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В Сербии футбольный матч прошел при переполненных трибунах

В Сербии футбольный матч прошел при переполненных трибунах
Фото: instagram.com/zvezdina_deca_1989/

Во всем мире бушует коронавирус, однако сербы не отказали себе в том, чтобы посмотреть футбольный матч. Полуфинал Кубка Сербии, на котором встретились «Партизан» и «Црвена Звезда», прошел при переполненных трибунах.

Футбольный клуб «Цревна Звезда» потерпел поражение со счетом 0:1. В социальных сетях с матча появилось огромное количество фотографий, а фанаты проигравшей команды устроили на своей трибуне пиротехническое шоу.

Тысячи людей пришли посмотреть футбольный матч, однако меры предосторожности в виде перчаток и масок, а также социальную дистанцию никто не соблюдал.

Чемпионат Сербии возобновился 30 мая, а с 1 июня болельщикам разрешили посещать матчи. Тем временем в Сербии по последним данным зафиксированно 12 031 случай COVID-19, причем поправившихся после коронавирусной инфекции в стране — 11 348. В России ситуация также налаживается, однако массовые мероприятия запрещены. Также власти сообщили, что присутствие болельщиков на трибунах ограничат до 10 %, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется.

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#футбол

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