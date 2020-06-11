На месте Шадринского собора должен быть сквер: редакция Амур.инфо подвела итоги голосования

Редакция ИА «Амур.инфо» выяснила мнение читателей о том, что должно быть в сквере на пересечении улиц Ленина – Чайковского. Большинство участников опроса высказалось за сквер вне всякой религиозной тематики.

Читателям был задан вопрос: «Что, по-вашему мнению, должно быть в сквере на пересечении улиц Ленина – Чайковского?»

Всего в голосовании участвовали 2 107 человек. «Сквер вне всякой религиозной тематики – в городе мало зеленых зон» – этот вариант стал самым популярным, набрав 47,9 % голосов.

Вторым по популярности стал вариант в поддержку строительства Свято-Троицкого прихода с часовней для сбора средств на восстановление Шадринского собора. Его поддержали 34,6 % опрошенных.

9 % читателей Амур.инфо желают вернуть на прежнее место кинотеатр «Амур» или построить другое светское культурное учреждение. Часовню в стиле Шадринского собора и типовой храм Албазинской Иконы Божией Матери поддержали 4 %.

1,7 % заявили, что равнодушны к будущему этого участка Благовещенска. 1,1 % проголосовали за то, чтобы построить типовой храм Албазинской Иконы Божией Матери и разместить баннеры на гаражах в память о Шадринском соборе.

Менее одного процента опрошенных вообще не слышали об этой истории.

Читатели предложили и свои варианты: «Планетарий»; «Поликлиника или детский сад»; «Казино»; «Огромная детская площадка с разнообразными аттракционами»; «Монастырский комплекс на весь квартал с Шадринским собором и с маленьким храмом в сквере»; «Сначала надо выяснить судьбу ранее собранных денег на строительство храма».

На сайте Амур.инфо стартовал новый опрос по актуальной теме. Каждый желающий может ответить: «Нужно ли объединять Благовещенск и Чигири?».