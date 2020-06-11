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На месте Шадринского собора должен быть сквер: редакция Амур.инфо подвела итоги голосования

На месте Шадринского собора должен быть сквер: редакция Амур.инфо подвела итоги голосования

Редакция ИА «Амур.инфо» выяснила мнение читателей о том, что должно быть в сквере на пересечении улиц Ленина – Чайковского. Большинство участников опроса высказалось за сквер вне всякой религиозной тематики.

Читателям был задан вопрос: «Что, по-вашему мнению, должно быть в сквере на пересечении улиц Ленина – Чайковского?»

Всего в голосовании участвовали 2 107 человек. «Сквер вне всякой религиозной тематики – в городе мало зеленых зон» – этот вариант стал самым популярным, набрав 47,9 % голосов.

Вторым по популярности стал вариант в поддержку строительства Свято-Троицкого прихода с часовней для сбора средств на восстановление Шадринского собора. Его поддержали 34,6 % опрошенных.

9 % читателей Амур.инфо желают вернуть на прежнее место кинотеатр «Амур» или построить другое светское культурное учреждение. Часовню в стиле Шадринского собора и типовой храм Албазинской Иконы Божией Матери поддержали 4 %.

1,7 % заявили, что равнодушны к будущему этого участка Благовещенска. 1,1 % проголосовали за то, чтобы построить типовой храм Албазинской Иконы Божией Матери и разместить баннеры на гаражах в память о Шадринском соборе.

Менее одного процента опрошенных вообще не слышали об этой истории.

Читатели предложили и свои варианты: «Планетарий»; «Поликлиника или детский сад»; «Казино»; «Огромная детская площадка с разнообразными аттракционами»; «Монастырский комплекс на весь квартал с Шадринским собором и с маленьким храмом в сквере»; «Сначала надо выяснить судьбу ранее собранных денег на строительство храма».

На сайте Амур.инфо стартовал новый опрос по актуальной теме. Каждый желающий может ответить: «Нужно ли объединять Благовещенск и Чигири?».

Нужно ли объединять Благовещенск и Чигири?

Да, оба населенных пункта фактически срослись

Да, селяне станут жителями областной столицы, а это престижно

Да, это село давно стало спальным районом Благовещенска

Нет, это лишит сельских льгот жителей Чигирей

Нет, все налоги у села будет забирать город

Нет, пусть Благовещенск сначала на своих территориях порядок наведет

Пора объединить с городом весь Благовещенский район

Мне все равно

Проголосовало всего: 56

Просмотров всего: 105

#религия #строительство

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Комментарии
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  • Кот в сапогах

    Кот в сапогах
    16 минут назад

    Ну вот о том и речь, что людям нужен просто сквер, без всяких храмов. И это в данной ситуации, самое правильное решение.

  • Tуман

    Tуман
    15 минут назад

    А где попы будут жить?

  • Victrix

    Victrix
    13 минут назад

    Даешь кинотеатр "Амур".

  • ИМХОспикер

    ИМХОспикер
    8 минут назад

    "Голосуй - не голосуй, всё равно получишь ..." (с) Результа голосования на сайте не устраивает ни "краеведов", ни РПЦ, и вообще бессмысленно.

  • Tуман

    Tуман
    7 минут назад

    ИМХОспикер

    "Голосуй - не голосуй, всё равно получишь ..." (с) Результа голосования на сайте не устраивает ни "краеведов", ни РПЦ, и вообще бессмысленно.



    Не расстраивайся...

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