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В Благовещенске не разъехались мопед и легковушка

В Благовещенске не разъехались мопед и легковушка
Фото: instagram.com/autoroad.blg

Утром 11 июня в Благовещенске произошло ДТП с участием мопеда. Он совершил столкновение с легковым автомобилем.

«Сегодня в 7 часов 19 минут в дежурную часть поступило сообщение о том, что на регулируемом перекрестке улиц Амурской – 50-летия Октября произошло столкновение двух транспортных средств – автомобиля Toyota Probox и мопеда Honda», – сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску.

Водитель мопеда – 1993 года рождения, он был доставлен в лечебное учреждение с травмами. Машиной управлял водитель 1977 года рождения.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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