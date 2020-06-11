В Благовещенске не разъехались мопед и легковушка

Фото: instagram.com/autoroad.blg

Утром 11 июня в Благовещенске произошло ДТП с участием мопеда. Он совершил столкновение с легковым автомобилем.

«Сегодня в 7 часов 19 минут в дежурную часть поступило сообщение о том, что на регулируемом перекрестке улиц Амурской – 50-летия Октября произошло столкновение двух транспортных средств – автомобиля Toyota Probox и мопеда Honda», – сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску.

Водитель мопеда – 1993 года рождения, он был доставлен в лечебное учреждение с травмами. Машиной управлял водитель 1977 года рождения.