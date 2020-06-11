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Пограничную вышку на набережной Благовещенска украсила подсветка в виде триколора

Пограничную вышку на набережной Благовещенска украсила подсветка в виде триколора
Фото: admblag.ru

Специально ко Дню России фасад пограничной вышки, расположенной в районе улицы Мухина, 1, украсила архитектурная подсветка в цветах российского флага. Электромонтажные работы уже завершены. Тестирование оборудования прошло успешно.

«В три яруса были установлены светодиодные архитектурные светильники – всего 24 штуки. Прожекторы на вышке светят цветами триколора – белым, синим, и красным. Работать подсветка будет в вечернее время с включением основного освещения», – рассказал генеральный директор компании, реализовавшей муниципальный контракт, Павел Гранкин.

Светиться в постоянном режиме пограничная вышка начнет в праздничный день, 12 июня.

Благовещенск присоединился к всероссийской акции «Мэппинг», в рамках которой в пятницу на один вечер в цветах российского флага также будут подсвечены фасады здания Общественно-культурного центра, лицея № 11 и средней школы № 26, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска. Посмотреть на праздничное световое оформление благовещенцы смогут с 21:00 до полуночи.

Проекты по подсветке пограничной вышки и других объектов реализованы в Благовещенске благодаря спонсорской помощи. Ее оказала Дальневосточная распределительная сетевая компания.

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#праздники

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