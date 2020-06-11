Амурчанину грозит пожизненный срок за посягательство на жизнь полицейского

В отношении жителя Амурской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейского. За это преступление предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

9 июня около 04:00 в отделение полиции по Константиновскому району обратилась жительница райцентра. Амурчанка сообщила, что ее супруг со своими знакомыми распивает спиртные напитки, скандалит и не пускает ее домой. На указанный адрес прибыли сотрудники полиции.

Увидев полицейских и узнав причину их появления, нетрезвый хозяин жилища бросился с топором на одного из стражей порядка – сотрудника уголовного розыска. Оперативник пресек противоправные действия амурчанина в соответствии с федеральным законом «О полиции» и, применив боевые приемы борьбы и специальные средства – наручники, обезоружил нападавшего. При задержании нарушителя полицейский получил ранения.

Следственными органами в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.