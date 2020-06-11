Часовня, сквер или кладбище: в Благовещенске хотят рекультивировать Вознесенское кладбище

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Нынешнее Вознесенское кладбище занимает часть квартала улиц Мухина и Октябрьской, ранее оно занимало намного большую территорию.

Вознесенское кладбище было основано в 1862 году. В 1873 году благовещенский архитектор Крыгин построил деревянную Страшносудскую церковь. Спустя 20 лет неподалеку появилась каменная церковь во Имя Вознесения Господня.

«Возле Вознесенского кладбища находился один из трех каменных храмов Благовещенска – Вознесенская, или кладбищенская церковь, как ее тогда называли. Здание было редкое, каменное, пятиглавое, построенное в стиле 18 века, любимое горожанами. Очень жалко, что наши предки его не сохранили. В 1896 году его освятили, но просуществовало оно у нас в Благовещенске не так уж много. В 30-е годы, как и все культовые здания Благовещенска, оно было просто разрушено, – рассказывала ранее пресс-секретарь Благовещенской епархии Анна Лиманская. – На самом Вознесенском кладбище, насколько мы знаем из архивных изданий, находилась одна из самых старых церквей Благовещенска – деревянная, в честь второго пришествия Господня. Но в начале ХХ века ею за ветхостью уже никто не пользовался. И была каменная часовня, которую можно видеть на дореволюционных фотографиях, которую построил купец Немцов на могиле своей жены. Там престола не было, она просто украшала могилу».

Ориентировочно Вознесенский храм располагался на пересечении улиц Красноармейской и Комсомольской. На месте нынешних построек стояли часовня и ворота кладбища, которое со временем разрослось и стало занимать несколько кварталов. Ныне это территория в границах улиц Калинина – Красноармейской – Мухина – Северной. Последний раз на кладбище хоронили в 60-х годах 20 века. В основном это были люди состоятельные – почетные граждане, купцы, дворяне, промышленники, интеллигенция, духовенство. Историки говорят, что там похоронен даже краевед Григорий Степанович Новиков-Даурский.

Уже в конце 70-х на территории построили общежитие, а на месте могил стали устанавливать гаражи. В итоге всё пришло в запустение. В 1995 году кладбище официально закрыли. Сейчас сохранились только могилы в районе Мухина – Северной. Эта часть огорожена и находится под охраной. Остальная территория Вознесенского кладбища – от Красноармейской до Октябрьской – по неизвестным причинам пришла в запустение. Там остались лишь три могилы – около улицы Октябрьской.

В мае текущего года идеей воссоздать это историческое место загорелись неравнодушные горожане, в том числе краевед Евгений Литус и общественник Дмитрий Евсеев.

«Собралась группа неравнодушных людей, которых заинтересовала эта проблема, – историческое Вознесенское кладбище стерто с лица земли, превращено в свалку, в сборище маргиналов. При том что в этой земле находятся сотни людей. Это отцы-основатели Благовещенска – купцы, высшие чиновники и другие. Мы объединились под эгидой восстановить, рекультивировать это место», – рассказал Дмитрий Евсеев.

Навстречу общественникам пошла администрация города. Они обсудили ближайшие планы по реализации проекта, силами МКП «ГСТК» была проведена очистка территории от бытового мусора.

Когда будут сняты ограничения, связанные с пандемией, планируется провести субботник, а также обсудить проект рекультивации с горожанами в формате общественных слушаний в «Точке кипения». Общественники, между тем, подготовили 3 варианта воссоздания исторического места.

«Первый вариант – назовем его кладбищенским – там есть около 50 надгробий, которые можно расчистить, воссоздать и сделать кладбище. По типу Арлингтонского кладбища в Америке. Где могилы восстановить уже нереально, мы можем сделать всем надгробия одинаковые.

Второй вариант урбанистический. Здесь идея в том, что на территории делаются сквер, площадка, лавочки, освещение, а в центре ставится один монумент на всех – отцам-основателям Благовещенска. Третий – религиозный. Он также предполагает сквер, то есть общественное пространство, и в центре устанавливается часовня», – рассказал Евсеев.

Он добавил, что после того, как с вариантом определится общественность, благовещенский Центр развития территорий бесплатно разработает план воссоздания кладбища.

«Важно отметить, что исторически Вознесенское кладбище не то, которое находится на Мухина, это как раз советский период. Исторически оно вообще занимало весь квартал, где сейчас находятся ресторан "Ани", заправка, гаражи. Мы не говорим, о том, что сейчас там нужно сносить это все. В центре есть заправка, за ней есть сквер. Он подходящий – не большой и не маленький, и там нет самостроев. Мы определились, что зона сквера и может стать зоной рекультивации», – заключил общественник.