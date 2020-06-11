Пенсионерку попросили готовить угощение к столу во время операции

В Италии старушка во время операции на мозг приготовила традиционное национальное блюдо. Об этом женщину попросили врачи.

60-летняя итальянка, имя которой не сообщается, недавно стала пациенткой нейрохирургов. Врачи удалили опухоль из левой височной доли. Эта часть мозга отвечает за речь, а также движения правой половины тела. Поэтому специалистам нужно было всегда отслеживать, как себя чувствует больная. На замену традиционных методов диагностики бабушка выбрала кулинарию.

За первый час операции старушка приготовила 90 фаршированных оливок по-асколански. Зелёные оливки сначала начиняют мясным фаршем, а затем отправляют обжариваться в панировке из яиц, сухарей и муки. Хирург Роберто Тригнани рассказал, что всё прошло успешно, а кулинарное шоу в операционной его ничуть не смутило.

«Это метод позволяет нам отслеживать состояние пациентки, пока мы работаем с функциональными блоками её мозга, и, если что – сразу редактировать наши действия», – рассказал врач.

Врач уже провёл более 60 подобных операций. Однако он ещё никогда не был свидетелем, чтобы кто-то готовил, пока врачи копаются у него в мозге, сообщает Life со ссылкой на Ansa.