Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:22 0

Пенсионерку попросили готовить угощение к столу во время операции

Пенсионерку попросили готовить угощение к столу во время операции
Фото: Ansa

В Италии старушка во время операции на мозг приготовила традиционное национальное блюдо. Об этом женщину попросили врачи.

60-летняя итальянка, имя которой не сообщается, недавно стала пациенткой нейрохирургов. Врачи удалили опухоль из левой височной доли. Эта часть мозга отвечает за речь, а также движения правой половины тела. Поэтому специалистам нужно было всегда отслеживать, как себя чувствует больная. На замену традиционных методов диагностики бабушка выбрала кулинарию.

За первый час операции старушка приготовила 90 фаршированных оливок по-асколански. Зелёные оливки сначала начиняют мясным фаршем, а затем отправляют обжариваться в панировке из яиц, сухарей и муки. Хирург Роберто Тригнани рассказал, что всё прошло успешно, а кулинарное шоу в операционной его ничуть не смутило.

«Это метод позволяет нам отслеживать состояние пациентки, пока мы работаем с функциональными блоками её мозга, и, если что – сразу редактировать наши действия», – рассказал врач.

Врач уже провёл более 60 подобных операций. Однако он ещё никогда не был свидетелем, чтобы кто-то готовил, пока врачи копаются у него в мозге, сообщает Life со ссылкой на Ansa.

Просмотров всего: 198

#здоровье #медицина

распечатать


Общество 3

Около полумиллиарда рублей выделено на капремонт объектов здравоохранения в Приамурье

Коронавирус 4

ВОЗ отреагировала на низкую смертность от COVID-19 в России
Марафон Крылья

Амур.инфо объявляет конкурс видеороликов о рекордах – «Крылья: минута для славы»
Марафон Крылья 1

Боюсь, что упаду: героиней марафона «Крылья» станет 4-летняя благовещенка
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь