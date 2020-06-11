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Около полумиллиарда рублей выделено на капремонт объектов здравоохранения в Приамурье

Около полумиллиарда рублей выделено на капремонт объектов здравоохранения в Приамурье
Фото: pixabay.com

11 июня состоялась пресс-конференция в режиме онлайн, посвященная ремонту и строительству объектов здравоохранения на территории Амурской области. Об этой работе журналистам на пресс-конференции рассказала заместитель министра здравоохранения региона Наталья Газданова.

«На проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения в текущем году за счет средств областного бюджета выделены средства в размере свыше 490 миллионов рублей. В том числе это проведение капитальных ремонтов и приведение в соответствие 7 детских поликлиник. Это детские поликлиники, которые участвуют в рамках реализации национального проекта "Детство", и мы должны все детские поликлиники к завершению текущего года привести в надлежащее состояние. Это две детские поликлиники города Благовещенска, первая и третья, в Константиновском районе детская поликлиника, в Зейской больнице, в Райчихинске и Тындинская детская поликлиника», – сказала Наталья Николаевна.

Она отметила, что также предусмотрены средства на проведение капремонта хирургического корпуса Тындинской больницы, планируется в течение 2020-2021 годов привести в нормативное состояние здание железнодорожной больницы.

Кроме того, предусмотрены средства на строительство в регионе 26 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). «Государственный контракт у нас заключен на строительство ФАПов, и мы планируем к ноябрю текущего года все 26 ФАПов возвести в тех районах, где мы обозначили строительство необходимым», – сообщила замминистра.

Капитальный ремонт ожидает и взрослые поликлиники. «Мы планируем, что это будут взрослые поликлиники – 2-я, город Благовещенск, Зейская больница и Тамбовская больница. Изготовление проектно-сметной документации будет в этом году, а проводить капитальные ремонты мы будем начинать в 2021 году», – отметила Наталья Газданова.

Среди планов по строительству объектов здравоохранения: поликлиника и родильный дом в Свободном (их могут начать возводить в 2021 году), родильный дом в Благовещенске (его могут начать возводить в 2022 году). Кроме того, планируется построить новую детскую поликлинику в Благовещенске и новую взрослую поликлинику для жителей Благовещенского района.

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#здоровье #строительство #медицина

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    58 минут назад

    Неплохие откаты можно поиметь

  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    20 минут назад

    Какой капремонт, уже надо новое всё строить

  • Tуман

    Tуман
    18 минут назад

    Новое это не то.

    А тут заделал штукатурку два метра квадратных, а акт на 100 квадратов подписал.

    И поликлинике хорошо, и всем остальным

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