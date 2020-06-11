От замены окон до капремонта: образовательные организации Приамурья готовятся к учебному году

В амурских образовательных организациях развернута масштабная ремонтная кампания. Капитальный и косметический ремонты строений, замена пожарной сигнализации, окон, дверей и обновление коммуникаций планируются в регионе.

Содержание и ремонт детских садов, школ и организаций дополнительного образования находится в ведении муниципалитетов, которые являются учредителями образовательных организаций. Поддержку им в этом оказывает правительство Амурской области, которое выделяет дополнительное финансирование из регионального бюджета, а также привлекает средства из федеральной «казны».

Так, в школе села Малиновка Бурейского района состоится масштабный капитальный ремонт, на который из бюджетов всех уровней выделено свыше 50 миллионов рублей. В здании образовательной организации обновят фасад, заменят кровлю, инженерные сети, окна, полы и многое другое. К слову, ранее во время рабочего визита учебное заведение посетил губернатор Амурской области Василий Орлов, который отметил срочность ремонтных работ и необходимость участия школы в федеральном проекте.

Создание безопасных и комфортных условий для обучения детей Амурской области – одно из приоритетных направлений системы образования. В рамках его реализации в 2020 году капитальный ремонт за счет областного и муниципального финансирования запланирован в 14 детских садах и двух школах.

Помимо этого, с учетом федеральных «вливаний» на 2,2 миллиона рублей в школе села Томичи Белогорского района оборудуют теплый туалет. А в рамках национального проекта «Образование» в восьми других сельских школах на 15 миллионов рублей проходят ремонты спортзалов: в активной стадии работы ведутся в селах Дмитриевка Ивановского района и Иннокентьевка Архаринского района.

Продолжая тему обеспечения комфортных условий для занятий физической культурой и спортом, нельзя не затронуть вопрос создания пришкольных стадионов. В этом году по инициативе главы региона на эту статью расходов из областного бюджета выделено порядка 50 миллионов рублей. На них устройство спортивной зоны осуществляется на территории школы №11 города Белогорска и школы №7 города Тында. Кроме того, на спонсорскую помощь ПАО «Газпром» – свыше 40 миллионов рублей – пришкольные стадионы оборудуются в Юхтинской, Новогеоргиевской и Бурейской СОШ, а в ДЮСШ №3 города Райчихинск проходит ремонт стадиона «Горнячок». В рамках социально-экономического развития города Свободного, до 1 сентября планируется завершить капитальные ремонты пришкольных территорий с оборудованием современных спортивных плоскостных сооружений в четырех школах.

В этом году по нацпроекту «Образование» в школах области появятся 42 центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». В помещениях, где они откроются, на муниципальные средства проводятся ремонты. В некоторых территориях, например, селах Васильевка, Лохвицы Белогорского района и пгт Магдагачи, работы уже завершены, в других населенных пунктах, таких как город Зея, село Сычевка Свободненского района, развернута активная деятельность.

Большое внимание также уделяется созданию равных условий обучения для всех детей, в том числе и для детей с особенностями развития. В этом году на средства федерального, областного и муниципального бюджетов, общая сумма которых достигает шести миллионов рублей, «доступная среда» будет создана в детских садах сел Ивановка, Варваровка и Поярково, школе №4 города Белогорска, школе № 3 города Шимановска и Сергеевской школе Благовещенского района, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.