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сегодня, 13:02 5

Парад Победы в Белогорске пройдет с максимальным соблюдением мер безопасности

Парад Победы в Белогорске пройдет с максимальным соблюдением мер безопасности
Фото: structure.mil.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел совещание по вопросу проведения Парада Победы в Приамурье. Согласно указу президента России на территории страны военные парады в честь Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня. Этот день будет нерабочим.

В Приамурье парад решено провести на территории города Белогорска. Сейчас ведется подготовка. Определяется количество военнослужащих и техники, которые примут участие в параде. На 22:00 запланирован артиллерийский салют.

Вместе с тем в Приамурье на сегодня сохраняется достаточно напряженная ситуация в части распространения коронавирусной инфекции. Коэффициент по области составляет 1,6. В связи с этим при проведении парада необходимо предпринять все возможные меры по недопущению ухудшения обстановки.

Уже известно, что в Белогорске откажутся от традиционной гражданской части мероприятия после парада, от организации на площади полевой кухни, концерта. Также решено не устанавливать зрительские трибуны. Что касается военных, которые примут участие в параде, то они уже сегодня живут в отдельных казармах, регулярно проходят термометрию. Перед парадом они должны пройти тестирование на коронавирус в установленном порядке. Общественные пространства в Белогорске, задействованные в параде, подвергнутся дезинфекции. Отдельное внимание уделят обязательному масочному режиму, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Мы понимаем, что парад вызывает существенный интерес у граждан, что он и проводится для наших жителей. Но нельзя закрывать глаза на угрозу распространения инфекции, поэтому мы призываем амурчан остаться дома, у своих телевизоров. Трансляция парада будет вестись по местным телевизионным каналам, в социальных сетях», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#военные #губернатор #праздники

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    А не проще откатить деньги на парад, а люди пусть порадуются в "самоизоляции". А ещё лучше совместить парад Победы с Новым годом...

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    1 час назад

    Хватило бы одного парада посмотреть по телевизору -на Красной площади .

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Алиса65

    А не проще откатить деньги на парад, а люди пусть порадуются в "самоизоляции". А ещё лучше совместить парад Победы с Новым годом...



    Не устали бредить?

  • Николай К.

    Николай К.
    1 час назад

    Алиса65

    А не проще откатить деньги на парад, а люди пусть порадуются в "самоизоляции". А ещё лучше совместить парад Победы с Новым годом...



    Написано в новости:....Согласно указу президента России на территории страны военные парады в честь Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня.

    Что губернатор против царя пойдет?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Парад в Белогорске, потому что улицу Ленина перерыли.

    По-моему, её обещали открыть ещё 1 июня.

    Да? Нет? Надеюсь...

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