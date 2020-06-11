Парад Победы в Белогорске пройдет с максимальным соблюдением мер безопасности

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел совещание по вопросу проведения Парада Победы в Приамурье. Согласно указу президента России на территории страны военные парады в честь Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня. Этот день будет нерабочим.

В Приамурье парад решено провести на территории города Белогорска. Сейчас ведется подготовка. Определяется количество военнослужащих и техники, которые примут участие в параде. На 22:00 запланирован артиллерийский салют.

Вместе с тем в Приамурье на сегодня сохраняется достаточно напряженная ситуация в части распространения коронавирусной инфекции. Коэффициент по области составляет 1,6. В связи с этим при проведении парада необходимо предпринять все возможные меры по недопущению ухудшения обстановки.

Уже известно, что в Белогорске откажутся от традиционной гражданской части мероприятия после парада, от организации на площади полевой кухни, концерта. Также решено не устанавливать зрительские трибуны. Что касается военных, которые примут участие в параде, то они уже сегодня живут в отдельных казармах, регулярно проходят термометрию. Перед парадом они должны пройти тестирование на коронавирус в установленном порядке. Общественные пространства в Белогорске, задействованные в параде, подвергнутся дезинфекции. Отдельное внимание уделят обязательному масочному режиму, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Мы понимаем, что парад вызывает существенный интерес у граждан, что он и проводится для наших жителей. Но нельзя закрывать глаза на угрозу распространения инфекции, поэтому мы призываем амурчан остаться дома, у своих телевизоров. Трансляция парада будет вестись по местным телевизионным каналам, в социальных сетях», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.