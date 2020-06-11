До плюс 26: прогноз погоды в Амурской области на 12 июня

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В пятницу, 12 июня, на территории Амурской области ожидается погода с небольшой или переменной облачностью. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы – туман, дымка.

Ветер – западный, северо-западный слабый до умеренного. Температура ночью составит плюс 9...14, местами по северу – около плюс 5. Днем температура повысится до плюс 21...26, в отдельных районах севера – до плюс 15...20.

В Благовещенске небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер с запада, северо-запада ночью разгонится до 4-9, днем – до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 12...14, днем – 23...25 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.