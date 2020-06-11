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сегодня, 11:06 2

Работу в день голосования по Конституции должны оплатить по повышенному тарифу

Работу в день голосования по Конституции должны оплатить по повышенному тарифу
Фото: pixabay.com

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда. Остальные — обычную оплату как за рабочий день.

Глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко объяснила, как будет регулироваться оплата в день голосования, сообщает РИА Новости.

Сенатор напомнила, что порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется 153-й статьей Трудового кодекса, а особенности оплаты связаны с тем, какая система установлена для работников.

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#закон #финансы

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    Да-да-да .... так работодатели и говорят...

    выйдите пожалуйста любимые работники 1 июля, очень вас просим-поработайте, мы вам зарплату повышенную выдадим и ещё и в жопки поцелуем ...

    а ещё болт на воротник, а кто обещал - пусть тот и выдаёт.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Гыыыы да и только. Клали работодатели большой и с прицепом на все эти "должны". Как говорится должны, но не обязаны, тем более по какой то там конституции, которую как подзаборную девку никто ни во что не ставит. Ни суды, ни прочие гос. органы.

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