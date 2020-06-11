Работу в день голосования по Конституции должны оплатить по повышенному тарифу

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда. Остальные — обычную оплату как за рабочий день.

Глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко объяснила, как будет регулироваться оплата в день голосования, сообщает РИА Новости.

Сенатор напомнила, что порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется 153-й статьей Трудового кодекса, а особенности оплаты связаны с тем, какая система установлена для работников.