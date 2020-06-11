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сегодня, 11:13 2

Белорусские строители примут участие в строительстве инфраструктуры космодрома Восточный

Белорусские строители примут участие в строительстве инфраструктуры космодрома Восточный
Фото: roscosmos.ru

В возведении объектов инфраструктуры российского космодрома Восточный примут участие и белорусские строители. Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко во время онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений Союзного государства.

Правда, приступить к работе они смогут с 2022 года, уточнил высокопоставленный дипломат.

Говоря в целом о сотрудничестве двух стран в космической сфере, он напомнил, что сейчас действует совместная белорусско-российская группировка космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. А в самом начале текущего года было подписано соглашение о развитии этой группировки

«Мы договорились и приступили к совместной разработке космического аппарата с принципиально новыми параметрами и техническими характеристиками, – уточнил Семашко. – Я скажу, что на одной руке пальцев хватит, чтобы пересчитать количество в мире стран, которые способны делать то, что сегодня делают ученые, инженеры и рабочие Беларуси и России».

Космодром Восточный, о котором уже информировал неоднократно «Союз», считается одним из самых масштабных проектов России в текущем столетии. Он стал визитной карточкой пионера освоения космоса на Дальнем Востоке вблизи города Циолковский, который был «крещен» лишь пять лет назад по результатам опроса местного населения.

Впервые этот населенный пункт появился почти шесть десятилетий назад под названием Углегорск, хотя уголь в здешних местах никому добывать не приходилось, утверждают местные старожилы, пишет «Российская газета».

Новая стартовая площадка в открытый космос, по мнению экспертов, разгрузит и стартовый комплекс Байконур. Впрочем, полностью отказываться от испытанного годами космодрома в казахстанской степи в планы Роскосмоса не входит. Восточный лишь снизит со временем нагрузку на Байконур, а следовательно, и затраты на его аренду.

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#космодром #строительство

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Своих, же, нет

  • Родя

    Родя
    1 час назад

    Збс, браво. Сколько денег уходит из страны. При высоком уровне безработицы и бедности населения мы везем гастрабайтеров. Тьфу.

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