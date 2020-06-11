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ВОЗ отреагировала на низкую смертность от COVID-19 в России

ВОЗ отреагировала на низкую смертность от COVID-19 в России
Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Это, безусловно, необычно, что количество смертей в отношении к подтвержденным больным столь низкое. Но опять же, в России проводилось много тестов, они очень быстро увеличили количество тестов. Так что мы видим, когда количество тестов увеличивается, сокращается смертность. Но будет важно, чтобы Россия оценила то, как проводится сертификация на смерть от COVID-19, чтобы быть уверенным, что это делается аккуратно и должным образом», – сказал он.

По словам Райана, отслеживание заболевания в России было во многом схоже с развитием ситуации в ряде европейских государств. При этом некоторые страны регистрировали смерть от COVID-19 в реальном времени, учитывая все случаи, при которых у больного был выявлен вирус.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила о том, что в ближайшее время многие страны мира будут пересматривать то, каким образом ранее учитывалась смертность от COVID-19, и уровень смертности в государствах будет меняться.

«Многие страны вернутся назад и пересмотрят сертификаты смерти. И будут изменения. Я думаю, можно сказать, что в ряде стран уже идут ревизии количества смертей. Важно принять тот факт, что такое может случиться, но это идет из-за пересмотра. Так что мы ожидаем увидеть пересмотр смертности от COVID-19 во многих странах», – добавила она.

Ранее Минздрав России раскрыл подробности методических рекомендаций по кодированию и выбору первоначальной причины в статистике смертности, связанной с COVID-19. Как пояснили в ведомстве, случаи смерти от коронавируса подразделяются на две группы. В первую входят те, когда COVID-19 выбирают в качестве первоначальной причины смерти. Во вторую – когда вирус играет решающую роль в развитии другого заболевания и смертельных осложнений, сообщает РИА новости.

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#жизнь #здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Главное выбрать правильную методику подсчета

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Интересно,сколько в Китае,после пересмотра останется,думается ноль.

  • Myxira

    Myxira
    35 минут назад

    "...случаи смерти от коронавируса подразделяются на две группы. В первую входят те, когда COVID-19 выбирают в качестве первоначальной причины смерти. Во вторую – когда вирус играет решающую роль в развитии другого заболевания и смертельных осложнений"

    В таком случае, не следует ли, и местному Роспотребнадзору в т.ч., публиковать две колонки цифр по смертности?

  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад



    ~~"...случаи смерти от коронавируса подразделяются на две группы. В первую входят те, когда COVID-19 выбирают в качестве первоначальной причины смерти. Во вторую – когда вирус играет решающую роль в развитии другого заболевания и смертельных осложнений"



    А может быть ввести ещё и третью группу, когда наличие вируса было зафиксировано, но смерть наступила вне зависимости от него?

    А ещё, стоит ли вообще так старательно прислушиваться к ВОЗ?

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