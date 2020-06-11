Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:58 0

Девушка не заметила беременность и внезапно родила

Девушка не заметила беременность и внезапно родила
Фото: Madlen Deutschenbaur с сайта Pixabay

В Бразилии 20-летняя девушка рассказала о том, как ей удавалось не замечать свою беременность, пока не начались роды. Она поняла, что рожает только тогда, когда заметила головку ребенка.

20-летняя студентка Айми Алмейда тяжело переживала расставание с молодым человеком. Девушка перестала ходить в спортзал, питалась бургерами и лапшой быстрого приготовления и в результате стремительно толстела. Тогда она еще не знала, что беременна, и думала, что живот растет из-за набранного веса, сообщает «Лента.ру».

Через несколько месяцев Айми обратилась к врачу из-за плохого самочувствия и повышенного давления, но тот счел, что эти симптомы объясняются ее эмоциональным состоянием. Еще один визит к врачу из-за отекающих ног также оказался бесполезным. Специалист предположил, что причиной могут быть проблемы с почками. Медики не смогли определить беременность.

В последний день учебы Айми почувствовала сильную боль, но проигнорировала ее и заскочила к подруге, чтобы перекусить. Боль усиливалась, поэтому ей пришлось вернуться домой. Она пошла в душ и из-за боли не могла даже добраться до спальни и попросить помощи по телефону.

Причиной боли были родовые схватки, но девушка догадалась об этом, лишь увидев показавшуюся головку младенца. «У меня не было времени удивляться. Мне даже не пришло в голову вызвать скорую. Я думала только о том, чтобы с ребенком все было в порядке», – рассказала девушка журналистам. После родов молодая мать перерезала пуповину по видеоинструкции, найденной в интернете.

Ранее в Лондоне девушка также ходила беременная 9 месяцев и не знала об этом, пока у нее не начались схватки. Все это время будущая мать принимала противозачаточные средства, курила, употребляла алкоголь и ходила на работу.

Просмотров всего: 321

#дети #жизнь

распечатать


Коронавирус 4

ВОЗ отреагировала на низкую смертность от COVID-19 в России
Общество 3

В Амурской области начали выплачивать пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет
Культура

В Благовещенске мультфильмы будут делать на профессиональном оборудовании
Коронавирус 4

Павел Березовский: Шимановск начинает возвращаться к нормальной жизни
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь