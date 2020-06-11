Девушка не заметила беременность и внезапно родила

В Бразилии 20-летняя девушка рассказала о том, как ей удавалось не замечать свою беременность, пока не начались роды. Она поняла, что рожает только тогда, когда заметила головку ребенка.

20-летняя студентка Айми Алмейда тяжело переживала расставание с молодым человеком. Девушка перестала ходить в спортзал, питалась бургерами и лапшой быстрого приготовления и в результате стремительно толстела. Тогда она еще не знала, что беременна, и думала, что живот растет из-за набранного веса, сообщает «Лента.ру».

Через несколько месяцев Айми обратилась к врачу из-за плохого самочувствия и повышенного давления, но тот счел, что эти симптомы объясняются ее эмоциональным состоянием. Еще один визит к врачу из-за отекающих ног также оказался бесполезным. Специалист предположил, что причиной могут быть проблемы с почками. Медики не смогли определить беременность.

В последний день учебы Айми почувствовала сильную боль, но проигнорировала ее и заскочила к подруге, чтобы перекусить. Боль усиливалась, поэтому ей пришлось вернуться домой. Она пошла в душ и из-за боли не могла даже добраться до спальни и попросить помощи по телефону.

Причиной боли были родовые схватки, но девушка догадалась об этом, лишь увидев показавшуюся головку младенца. «У меня не было времени удивляться. Мне даже не пришло в голову вызвать скорую. Я думала только о том, чтобы с ребенком все было в порядке», – рассказала девушка журналистам. После родов молодая мать перерезала пуповину по видеоинструкции, найденной в интернете.

Ранее в Лондоне девушка также ходила беременная 9 месяцев и не знала об этом, пока у нее не начались схватки. Все это время будущая мать принимала противозачаточные средства, курила, употребляла алкоголь и ходила на работу.