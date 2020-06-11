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Амурские синоптики предупредили о граде, сильных дождях и ветре в выходные

Амурские синоптики предупредили о граде, сильных дождях и ветре в выходные
Фото: pixabay.com

13-14 июня из-за влияния систем атмосферных фронтов южного циклона на территории Амурской области будет наблюдаться неустойчивый характер погоды. Об этом заявили синоптики.

13 июня в зонах грозовых очагов (наиболее вероятно на севере области) ожидаются сильные дожди, усиление ветра местами до 13-18 метров в секунду. Велика вероятность выпадения града, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

14 июня на большей территории области ожидаются дожди, местами сильные (центральные, южные районы, местами север области), грозы, град. В отдельных районах прогнозируется усиление ветра до 12-17 метров в секунду.

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