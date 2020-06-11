На Амурском ГПЗ поблагодарили военных, проводивших масштабную дезинфекцию

На территории Амурского ГПЗ закончилась масштабная операция по профилактической дезинфекции, которую проводили военные. Руководители компаний «Газпром переработка Благовещенск» и НИПИГАЗ вручили военнослужащим войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 35-й Армии Восточного военного округа благодарственные письма и сувениры.

Мобильные военные расчеты провели обработку почти 990 тысяч квадратных метров территории строительных работ, производственных цехов, полевых офисов, общежитий и мест массового отдыха персонала в вахтовых поселках.

«Проведена масштабная работа. Выражаем большую благодарность Министерству обороны России и лично всем участникам этого процесса», – отметил на церемонии генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев.

Профилактическая дезинфекционная обработка мест массового пребывания персонала на территории Амурского ΓΠЗ проводится регулярно, но благодаря привлечению спецтехники армейских подразделений санитарное мероприятие было одновременно развернуто на больших площадях. В течение недели порядка 40 военнослужащих РХБЗ обработали помещения вахтовых поселков, столовых, магазинов, офисов, переговорных и других мест общего пользования, а также транспортные средства, контрольно-пропускные пункты и подъездные дороги на Амурском ГПЗ.

Спецтехника работала при этом и в Свободном, обработка прошла в общественных местах, социальных объектах и объектах торговли – дезинфекцией было охвачено около 530 тысяч квадратных метров территории социальных объектов и более 40 километров дорог. Для производства дезинфекционных работ были задействованы современные машины АРС-14КМ и растворы, которые хорошо себя зарекомендовали.

Руководители компаний «Газпром переработка Благовещенск» – заказчика строительства, и компании НИПИГАЗ – генерального подрядчика, лично вручили каждому военнослужащему благодарственные письма и сувениры с символикой Амурского ГПЗ. Специально для личного состава был приготовлен торт.