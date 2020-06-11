В Амурской области большинство контактных с коронавирусными живет в Благовещенске и Свободном

В Амурской области за сутки выросло общее количество контактных лиц с заболевшими COVID-19. По последним оперативным данным, таких 2 038 человек. В среду их было 1 996. В Благовещенске – 720 контактных, в Свободном – 572. Они находятся под медицинским наблюдением, у них взяты анализы, проводятся лабораторные обследования.

По состоянию на 10 июня на новую коронавирусную инфекцию проведено 67 457 исследований, в том числе за последние сутки – 1 897.

На изоляции по месту жительства находятся 2 012 человек, в изоляторах – 26, в обсерваторе нет никого.

Коэффициент распространения инфекции – 1,6 (в Благовещенск – 1,5; в Свободном – 1,8). Показатель тестирования – 225,3 на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как сообщало Амур.инфо, 10 июня в Амурской области выявлено 40 новых лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.